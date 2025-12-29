“Hay una demanda creciente de tecnología, conectividad y mayores estándares de seguridad”

El 2025, aún con todos sus vaivenes, fue un año determinante para el mercado de la moto en la Argentina. Lo que durante décadas se consideró un actor complementario de la industria automotriz hoy es una pieza clave de la movilidad urbana, laboral y logística del país. La baja sostenida de la inflación, la moderada reaparición del crédito y un entorno macro más previsible impulsaron una recuperación que se sintió en toda la cadena de valor.

El año cerrará aproximadamente cerca de las 640.000 unidades patentados, consolidando al 2025 como uno de los 5 mejores años de los últimos tiempos; reafirmando el terreno ganado por la moto como un espacio estructural en la vida cotidiana de millones de personas. El interior del país volvió a ser una de las plazas más fuertes, y el cliente se mostró cada vez más diverso: trabajadores independientes, jóvenes, estudiantes, usuarios recreativos y perfiles que buscan eficiencia en costos y tiempos.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

La dinámica propia del sector nos impulsó a redoblar la eficiencia, optimizar procesos y fortalecer nuestra logística para acompañar una demanda cada vez más diversa y exigente. En un escenario donde la oferta creció y la competencia se volvió más intensa, se hizo aún más evidente el valor de diferenciarse a través de la calidad, la innovación, el servicio y el respaldo industrial que caracterizan al Grupo La Emilia.

Un grupo industrial con más de 30 años en el mercado de la moto

Nuestra estructura y capacidad industrial sigue siendo un pilar central: más de 70.000 m² de planta en San Nicolás y más de 550 colaboradores dedicados a procesos de producción y desarrollo de producto. Este ecosistema nos permite sostener la integración local, avanzar en modernización tecnológica y ofrecer una logística robusta para abastecer a toda nuestra red comercial.

El 2025 también marcó un hito para La Emilia con el desembarco oficial de Morbidelli en el mercado argentino, una incorporación estratégica que llegó acompañada de nuevos lanzamientos y presencia en competencias de renombre internacional como lo es el MotoGP. La diversidad de segmentos cubiertos por nuestro portafolio nos permitió acompañar la demanda con soluciones para todos los tipos de usuario: desde scooters urbanos hasta motos de media y alta cilindrada, pasando por líneas ON/OFF, Trail y Adventure; así como modelos orientados al trabajo diario.

En paralelo, continuamos invirtiendo en innovación, digitalización, infraestructura y nuevas líneas de producto que fortalecen el posicionamiento de cada una de nuestras marcas. Motomel reafirmó su liderazgo y se mantuvo, por sexto año consecutivo, como la moto nacional más vendida del país; Benelli se mantiene en el segmento premium; SYM y Suzuki expandieron sus propuestas urbanas y de movilidad eficiente; y Morbidelli comenzó a trazar su propio camino dentro del grupo.

Tendencias que impulsan una nueva etapa para la movilidad

La transformación que atraviesa el sector también aceleró nuevas tendencias que seguirán profundizándose en 2026. La creciente preferencia por los scooters automáticos en entornos urbanos, el avance sostenido del segmento ON/OFF y el interés cada vez mayor por vehículos eléctricos reflejan un usuario que busca practicidad, eficiencia y soluciones más alineadas con estilos de vida contemporáneos.

A esto se suma una demanda creciente de tecnología, conectividad y mayores estándares de seguridad, atributos que hoy resultan determinantes en la decisión de compra. La moto dejó de ser únicamente un medio de transporte para convertirse en una solución transversal de movilidad y, en muchos casos, en una herramienta central de trabajo. Su bajo costo de mantenimiento, su eficiencia en los tiempos de traslado y su capacidad de adaptarse a distintas realidades la consolidan como una alternativa preferida frente a otros vehículos en múltiples ciudades del país.

Este escenario, que combina expansión, diversidad y nuevas expectativas por parte de los usuarios, plantea para 2026 desafíos igualmente relevantes. La ampliación de la oferta producto de un mercado más abierto y competitivo exigirá sostener esquemas de precios accesibles sin resignar calidad. También será clave fortalecer la cadena de suministro, optimizar la logística y elevar aún más los estándares de seguridad y tecnología en cada producto. Del mismo modo, la profesionalización de la experiencia comercial en todo el territorio y el acceso a herramientas de financiamiento más ágiles y convenientes serán elementos centrales para acompañar un crecimiento sostenido.

Nuestra hoja de ruta para 2026

El próximo año nos encontrará impulsando una serie de iniciativas estratégicas que consolidarán nuestro liderazgo. Presentaremos nuevos lanzamientos y proyectos, además del desembarco de una nueva marca que se integrará al ecosistema del Grupo La Emilia para ampliar aún más nuestra propuesta de valor; continuaremos ejecutando inversiones orientadas a fortalecer la innovación, ampliar nuestra capacidad industrial y optimizar la infraestructura productiva.

También profundizaremos la modernización logística para mejorar la eficiencia y el abastecimiento en todo el país, y seguiremos trabajando junto a nuestra red de concesionarios para brindarles herramientas comerciales, tecnológicas y de servicio que potencien su competitividad en un mercado más exigente.

La industria de las dos ruedas se mueve al ritmo de estas oportunidades y evoluciones, impulsada por su accesibilidad, practicidad y eficiencia. El desafío hacia adelante será acompañar esta demanda creciente con más seguridad, educación vial y herramientas de financiamiento que permitan consolidar este proceso de transformación.

Con una industria que cambia y usuarios que demandan soluciones cada vez más completas, nuestra misión es clara: seguir potenciando la movilidad de los argentinos con calidad, innovación y una visión de futuro que nos permita crecer junto a todo el ecosistema de las dos ruedas.