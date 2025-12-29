“El 2026 será un año para convertir oportunidades en decisiones concretas”

El 2025 estuvo signado por la cautela en la toma de decisiones de la familia empresaria argentina. Durante gran parte del año predominó una sensación de parálisis que comenzó a disiparse hacia septiembre, cuando surgieron expectativas vinculadas a la consolidación de un nuevo escenario económico. En un contexto desafiante —marcado por cambios en la composición legislativa y un ciclo inversor prudente— las empresas familiares volvieron a demostrar la resiliencia que las distingue. La volatilidad del entorno exigió decisiones cada vez más técnicas y con una mirada integral, aceleró los procesos de profesionalización y consolidó al gobierno corporativo como una condición indispensable para sostener la continuidad y la competitividad de las organizaciones.

Para el IADEF, institución referente en conocimiento aplicado a la Empresa Familiar y que celebró en 2025 su 15° aniversario de actividad ininterrumpida, el año representó una etapa de crecimiento y consolidación. Se registró un aumento sostenido en la demanda de capacitaciones vinculadas a la gestión patrimonial, los sistemas de gobernanza y la planificación de la transición generacional. En paralelo, se profundizó la articulación con universidades, organismos públicos, cámaras empresarias y entidades internacionales, al tiempo que se fortaleció el vínculo con los distintos públicos de la institución: familias empresarias, profesionales especializados, entidades académicas, sector público, medios de comunicación y cámaras empresariales.

Uno de los hitos más relevantes del año se dio en el ámbito de la capacitación. El curso dictado a través de la plataforma CAPACITAR de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento, así como la diplomatura desarrollada de manera conjunta por IADEF, CAME y UEAN, obtuvieron resultados altamente satisfactorios. En materia de políticas públicas, el acompañamiento brindado para la creación del Registro de Empresas Familiares en la Municipalidad de Córdoba constituyó un avance significativo, alineado con la misión institucional del IADEF. Asimismo, se destacó el crecimiento y la profesionalización de la comunidad de Consultores Certificados del IADEF, con la quinta cohorte de Consultores de Empresa Familiar Certificados y la cuarta cohorte de Mediadores de Empresa Familiar.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Además, se realizó la decimocuarta edición del Seminario Internacional para Consultores de Empresa Familiar -SICEF- y la decimotercera edición del Programa de Premiación a las Familias Empresarias, en el marco del Día Internacional de la Empresa Familiar. A ello se sumó la publicación de la novena obra colectiva de la colección IADEF de la Editorial ADHOC, titulada “Poder y dinero en la empresa familiar”, y el sostenido posicionamiento de la Empresa Familiar en distintos eventos científicos del país, impulsado tanto por la institución como por sus asociados. De este modo, la agenda federal continuó consolidando al IADEF como un generador de conocimiento de valor sobre Empresa Familiar para toda Iberoamérica.

De cara a 2026, los desafíos se presentan tan relevantes como las oportunidades. En un contexto local que aún atraviesa un proceso de estabilización económica, las empresas familiares deberán profundizar la profesionalización, acelerar la incorporación de tecnología, gestionar con mayor precisión la estructura patrimonial y consolidar modelos de gobierno que integren a las nuevas generaciones sin perder de vista el legado. La complejidad regulatoria, el acceso al financiamiento y la preservación del capital emocional de las familias seguirán siendo dimensiones clave.

Para el IADEF, el 2026 será un año de expansión estratégica. La agenda institucional se estructurará en torno a dos grandes ejes:

Conocimiento técnico aplicado, con el desarrollo de un segundo programa de cooperación en prácticas de consultoría de empresa familiar, nuevas certificaciones, un congreso nacional de familias empresarias y la continuidad de diplomaturas y programas ejecutivos. Federalización y articulación, mediante la ampliación de la presencia territorial, el fortalecimiento de alianzas estratégicas y la creación de espacios que permitan a más familias empresarias acceder a formación, acompañamiento y debate de calidad.

El 2026 será, sobre todo, un año para convertir oportunidades en decisiones concretas. En un país donde cerca del 80% de las empresas son familiares, el desarrollo de la Argentina depende en gran medida de su continuidad, su profesionalización y su capacidad de generar empleo y valor sostenible en el largo plazo. En ese camino, el IADEF renovará su compromiso con este propósito fundamental.