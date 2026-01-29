Grupo Datco dio a conocer el resultado financiero de 2025 con números más que positivos. Desde la compañía informaron ingresos consolidados por US$ 162 millones, lo que representa un crecimiento orgánico del 13% respecto al año anterior.

Estos números no solo validan la solidez de su ecosistema de negocios, sino que marcan un hito en su estrategia de "desacople" de la volatilidad económica argentina, a través de la regionalización y la diversificación de su portafolio de soluciones de tecnología.

Este importante crecimiento fue impulsado principalmente por los excelentes resultados en mercados internacionales, que en 2025 contabilizaron más del 35% de los ingresos totales, permitiéndole a Grupo Datco darle mayor solidez a su operación y reducir su exposición a los ciclos económicos locales de Argentina.

En este contexto, el desempeño de su operación en Chile, mercado que registró un crecimiento de dos dígitos en todas las unidades de negocio del grupo, fue clave para alcanzar la meta de ingresos de 2025, destacándose los excelentes resultados de la unidad de licenciamiento, desarrollo, consultoría y servicios profesionales de Datco, así como de la operación del negocio de impresión y soluciones de gestión documental de Xerox y de los servicios de comunicaciones e infraestructura de fibra óptica de Silica Networks.

Vertiv y Grupo Datco establecen alianza estratégica de distribución en Argentina y Chile

La performance del año fue impulsada también por la maduración de su área de consultoría y licenciamiento, donde la compañía profundizó sus alianzas estratégicas con partners globales de la talla de Microsoft, Oracle, SAP, IBM, Red Hat y Vertiv, entre otros, para capitalizar las oportunidades que plantea la transformación digital de las grandes organizaciones que operan en América Latina.

En este sentido, continuando la tendencia lograda durante los últimos años, la compañía logró fortalecer el foco de sus negocios en segmentos y mercados verticales de mayor valor agregado, priorizando su orientación histórica a servir el mercado de grandes compañías y organizaciones.

En materia de infraestructura digital, el año 2025 representó un período de expansión de Silica Networks. Se iniciaron y completaron nuevos tendidos de fibra óptica tanto en Chile como en Argentina, fortaleciendo la capilaridad de la red regional que ya supera los 16.500 km de extensión. Esta expansión permitió la consolidación de los servicios de comunicaciones de alta capacidad, conectando nodos estratégicos en Argentina, Chile, Brasil y Paraguay, posicionando a la compañía como un actor clave para el transporte de datos transfronterizo en la región, con el diferencial único de ofrecer redundancia y baja latencia en el corredor Atlántico-Pacífico.

Silica Networks suma tres cruces fronterizos entre Argentina, Brasil y Paraguay

Asimismo, el ejercicio estuvo marcado por el desarrollo y crecimiento del área de deployment de infraestructura de comunicaciones, a través de los contratos obtenidos por Silica Networks para la construcción y mantenimiento de tendidos de red de fibra óptica, instalación de radios y construcción de sitios para terceros.

“En 2001, antes de las adquisiciones, la crisis global de la industria de tecnología y el crash de la economía argentina, Grupo Datco tenía apenas 200 colaboradores, operaciones solo en Argentina y una muy incipiente oficina en Chile. Hoy, a punto de cumplir 45 años de trayectoria, con operaciones en siete países y cerca de 1.000 colaboradores, celebramos haber apostado por la regionalización”, sostuvo Horacio Martínez, CEO de Grupo Datco, y agregó: “Nuestra compañía siempre se ha identificado con la capacidad de adaptación al entorno. En un mercado tecnológico que no da tregua, la clave del crecimiento de este año es producto de haber sabido leer el contexto, arriesgarnos para seguir innovando y mantener la agilidad para evolucionar junto con nuestros clientes”.

De cara al 2026 la expectativa del Grupo Datco es sumamente positiva. La compañía prevé un aumento del orden del 8% en sus ingresos locales y del 15% en los mercados internacionales y en la exportación de consultoría, desarrollo y servicios profesionales desde Argentina a diferentes países de habla hispana.