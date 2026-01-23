“Pasamos de la IA como herramienta a la IA como socio en la vida cotidiana”

En la feria de tecnología CES 2026 las empresas de tecnología de todo el mundo aprovecharon para mostrar sus últimos lanzamientos y gadgets. Si bien cada uno mostró diferentes aparatos y widgets, hubo un foco común: la inteligencia artificial comenzó a estar al servicio del hardware y orientada a facilitarle la vida a los consumidores de todo el mundo.

Bajo esta premisa, Fortuna habla con Cha Wonyoung, quien asumió como presidente de Samsung Argentina en diciembre 2026, sobre el impacto que está teniendo la IA en el negocio de la tecnológica coreana y cómo lo han integrado a todos sus dispositivos. “A medida que la inteligencia artificial y la tecnología siguen evolucionando, crece la expectativa de que los productos funcionen conjuntamente, creando un estilo de vida más inteligente y cómodo”, afirma.

El Grupo Samsung designa por primera vez a una mujer fuera de la familia presidenta de una de sus empresas

Fortuna: Muchos comparan la aparición de la IA con la llegada de Internet. ¿Se trata de una herramienta de optimización o nos enfrentamos a una reconfiguración total de la estrategia empresarial de las compañías de todo el mundo? ¿Qué está sucediendo concretamente con Samsung?

Wonyoung: Nos enfrentamos a una profunda reconfiguración. En Samsung, la IA ha pasado de ser una funcionalidad específica a convertirse en una capa transversal que redefine toda la experiencia del usuario. En el CES 2026 presentamos este nuevo capítulo bajo el concepto “Your Companion to AI Living”, que refleja la transición de la IA como herramienta a la IA como socio de confianza en la vida cotidiana. Esto implica una evolución del negocio: pasar de ofrecer dispositivos líderes a ofrecer experiencias conectadas impulsadas por la IA, integradas de forma natural en un ecosistema único que abarca la movilidad, el hogar, las pantallas y los servicios.

Fortuna: Con el debate sobre la ética en la IA a flor de piel, ¿cuáles son los pilares de Samsung para garantizar una innovación que priorice la privacidad del usuario?

Wonyoung: La innovación en AI de Samsung se apoya en principios claros: responsabilidad, transparencia y control del usuario. Todas las experiencias basadas en IA son opt-in (se da consentimiento) y están protegidas por Samsung Knox, la plataforma de seguridad que protege de forma integral todo el portfolio de productos de la marca. Knox opera en múltiples capas y de manera continua, resguardando los datos del usuario frente a accesos no autorizados y amenazas digitales. A esto se suma la arquitectura híbrida de IA de Samsung, que combina procesamiento en el dispositivo y en la nube para priorizar la privacidad sin resignar flexibilidad. En este marco, la confianza es la base del concepto de AI Companion y un requisito clave para su adopción.

Fortuna: Con el auge del e-commerce y la IA, ¿cuál es el rol de las tiendas físicas (Brand Stores) en la experiencia del cliente hoy?

Wonyoung: Desde electrodomésticos como heladeras y lavarropas hasta smartphones, Samsung es un líder del mercado profundamente integrado en la vida cotidiana de los consumidores. A medida que la inteligencia artificial y la tecnología siguen evolucionando, crece la expectativa de que los productos funcionen conjuntamente, creando un estilo de vida más inteligente y cómodo. Ahí es donde nuestras tiendas físicas, incluidas las tiendas de marca, desempeñan un papel crucial. Sirven como escenario en el que podemos mostrar cómo nuestro diverso portfolio de productos y nuestra tecnología se unen para beneficiar la vida real. Consideramos que nuestras tiendas oficiales son un espacio vital para demostrar cómo la tecnología única y la amplia gama de productos de Samsung pueden mejorar de forma tangible la vida cotidiana de nuestros clientes. Creemos que es nuestra responsabilidad guiar a los consumidores a través de esta experiencia conectada, y nos comprometemos a utilizar activamente nuestras tiendas físicas para cumplir con esta función.

El stand de Samsung en el CES 2026, en Las Vegas

Fortuna: En un mundo con sobreoferta tecnológica, ¿cómo buscan ayudar a simplificar la vida del consumidor en lugar de complejizarla?

Wonyoung: Como mencioné anteriormente, Samsung ofrece casi todos los tipos de productos electrónicos que las personas utilizan en su vida cotidiana. Al maximizar la capacidad de nuestros productos para integrarse entre sí dentro de un ecosistema, nos aseguramos de que las tareas se completen a la perfección sin que el usuario tenga que gestionar cada detalle. Nuestro objetivo es liberar tiempo a nuestros consumidores para que puedan centrarse en lo que realmente les importa. Muchos de nuestros productos ya están cumpliendo esta promesa, y nos comprometemos a seguir mejorando estas capacidades para aportar beneficios tangibles a la vida cotidiana de las personas.

Fortuna: ¿Qué importancia tiene la colaboración con otros gigantes (Google, Microsoft) para potenciar el ecosistema de IA de la marca?

Wonyoung: La colaboración abierta es uno de los pilares de la filosofía de IA de Samsung. Trabajamos con socios estratégicos para potenciar experiencias más inteligentes, escalables y útiles. Un ejemplo es la expansión de AI Vision desarrollada junto a Google Gemini, que amplía el reconocimiento de ingredientes, la planificación de comidas y la toma de decisiones en el hogar. Este enfoque abierto permite integrar capacidades líderes de la industria dentro del ecosistema Samsung, manteniendo una experiencia fluida y centrada en las personas.

Inteligencia Artificial: el problema no es de escasez, sino de preparación

Fortuna: ¿Qué tecnología que hoy parece ciencia ficción cree que será estándar en los hogares argentinos en 5 años? ¿Dispositivos como anteojos, celulares que parecen pulseras?

Wonyoung: El último año Samsung presentó Galaxy XR, el primer dispositivo desarrollado sobre la nueva plataforma Android XR, fruto de la colaboración entre Samsung, Google y Qualcomm Technologies. Este lanzamiento permite a los usuarios disfrutar de experiencias naturales y profundamente inmersivas, que van desde tareas cotidianas hasta la exploración de nuevas y audaces fronteras. Este producto es el primer paso en la estrategia a largo plazo de Samsung en el ámbito de la Realidad Extendida (XR), con la promesa de futuras innovaciones que abarcarán todo el espectro de factores de forma XR, incluyendo los anteojos con IA.

Fortuna: Como CEO, ¿cuál es el KPI de innovación que más le desvela al cierre de cada trimestre?

Wonyoung: Para Samsung, el indicador de innovación más relevante es el impacto concreto que la tecnología tiene en la vida de las personas. La innovación adquiere valor cuando se traduce en soluciones relevantes, diseñadas para acompañar distintos estilos de vida, y respaldadas por un portafolio amplio que permite ofrecer desde la última tecnología hasta propuestas pensadas para necesidades específicas de cada usuario. Ese enfoque se consolida cuando la innovación se acompaña de beneficios concretos que facilitan el acceso y la decisión de compra: opciones de financiación, descuentos adicionales, envío e instalación gratuitos y programas diferenciales como Samsung Care+ (respaldo oficial de los productos) o Samsung Plan Canje EcoCambio, que permite acceder a ahorros de hasta un 60% entregando un equipo usado —de Samsung o de otra marca— en categorías que van desde smartphones, TV, monitores hasta heladeras.

La TV con migro RGD de 130" que presentó Samsung en el CES 2026

Fortuna: Galaxy AI: ¿Cómo cambia la experiencia del usuario promedio ahora que la IA vive directamente en el smartphone y no depende solo de la nube?

Wonyoung: Galaxy AI marcó el inicio de una nueva etapa de la inteligencia artificial móvil, donde la IA dejó de ser un servicio distante y pasó a integrarse directamente en el dispositivo. Al combinar procesamiento en el equipo y en la nube mediante un enfoque híbrido, Samsung logró experiencias más rápidas, personalizadas y seguras, adaptadas a los patrones reales de uso del smartphone. Para el usuario promedio, esto se traduce en comunicaciones más fluidas, mayor productividad y nuevas herramientas creativas que funcionan de manera intuitiva, sin necesidad de gestionar configuraciones complejas ni depender permanentemente de la conectividad. Muchas de las funciones de Galaxy AI procesan la información directamente en el dispositivo, lo que mejora la privacidad y reduce la latencia, mientras que la nube se utiliza solo cuando aporta valor adicional. Este modelo permite además que Galaxy AI actúe como un tejido conectivo dentro del ecosistema Samsung, integrándose con otros dispositivos y servicios a través de SmartThings. Todo bajo un enfoque de innovación responsable, con datos encriptados, control del usuario y protección respaldada por Samsung Knox, para que la IA simplifique la experiencia cotidiana sin comprometer la seguridad ni la confianza.

Fortuna: ¿Cuál es el próximo paso en la integración del hogar? ¿Veremos heladeras y lavarropas que tomen decisiones autónomas basadas en nuestros hábitos?

Wonyoung: El próximo paso es un hogar que funcione como un sistema inteligente unificado. A través de SmartThings, los electrodomésticos dejan de operar de manera aislada y comienzan a coordinarse entre sí, entendiendo contexto y hábitos para automatizar rutinas y reducir fricciones cotidianas. Con pantallas, cámaras, voz y AI integrada, los dispositivos pueden anticipar necesidades, optimizar procesos y acompañar decisiones diarias, siempre bajo esquemas opt-in y con control del usuario.

Fortuna: Pantallas del futuro: Samsung lidera en pantallas. ¿Cómo se cruzan la IA y el procesamiento de imagen para redefinir el consumo de contenidos en 8K?

Wonyoung: En CES 2026, Samsung presentó una nueva generación de pantallas donde la IA es tan central como la calidad de imagen. A través de Vision AI Companion, las pantallas reconocen contenido, preferencias y entorno en tiempo real para optimizar imagen y sonido, ofrecer información contextual —por ejemplo, en eventos deportivos— y facilitar el descubrimiento de contenidos de forma conversacional. Tecnologías como Micro RGB, OLED sin reflejos y pantallas cinematográficas de gran tamaño refuerzan esta integración entre performance e inteligencia.

Fortuna: Seguridad con Knox: En la era de los ciberataques potenciados por IA, ¿por qué la seguridad a nivel de chip es el diferencial de sus productos?

Wonyoung: En un contexto donde los ciberataques son cada vez más sofisticados y potenciados por inteligencia artificial, Samsung considera que la seguridad debe estar integrada desde el origen del dispositivo. Por eso, el diferencial de sus productos es la protección a nivel de chip, que permite asegurar la información desde la capa más profunda del hardware y no solo a través de software. Samsung Knox ofrece una plataforma de seguridad multicapa que protege miles de millones de dispositivos desde el chipset hacia arriba, abarcando smartphones, televisores y electrodomésticos. Este enfoque de extremo a extremo permite encriptar los datos del usuario, procesar la mayor parte de las funciones de Galaxy AI directamente en el dispositivo y detectar amenazas en tiempo real. Además, con Knox Matrix, Samsung extiende la seguridad a todo el ecosistema conectado, creando una red de confianza en la que los dispositivos se autentic

El Samsung Galaxy Z TriFold

an y se protegen entre sí. Este modelo colaborativo resulta clave a medida que la IA se integra de forma más natural en la vida cotidiana. Todo se apoya en principios de innovación responsable, con foco en privacidad, transparencia y control del usuario, para que la adopción de la IA se dé sobre una base sólida de confianza y seguridad.

Fortuna: ¿De qué manera la innovación permite que la tecnología se adapte al diseño de interiores y al estilo de vida de cada argentino?

Wonyoung: En Samsung creemos que la innovación cobra verdadero sentido cuando se adapta a la vida y a los espacios de las personas. Por eso desarrollamos un portafolio amplio, con propuestas pensadas para distintos estilos de vida, capaz de acompañar las necesidades, hábitos y preferencias de cada usuario. Líneas como Bespoke AI y propuestas lifestyle como The Frame reflejan esta visión: tecnología inteligente, eficiente y con diseño que se integra el interior del hogar y la identidad de cada usuario. Así, la tecnología forma parte de los ambientes de manera natural, sin imponerse, y se convierte en un aliado que se ajusta al ritmo y al estilo de vida de cada argentino.

Fortuna: El "Next Big Thing": Si tuviera que elegir un solo producto de su catálogo actual que represente el "Estado del Arte" de la innovación hoy, ¿cuál sería y por qué?

Wonyoung: Samsung continúa a la vanguardia, impulsando el futuro de las experiencias móviles con el lanzamiento del innovador Galaxy Z TriFold. Este nuevo dispositivo es el resultado de una década de liderazgo en la categoría de plegables, demostrando el dominio de ingeniería de Samsung. El Galaxy Z TriFold integra las tecnologías plegables más avanzadas, diseñadas específicamente para responder a las exigencias únicas de un formato con múltiples pliegues.

Ese mismo liderazgo se expresa en el área de pantallas con la presentación, en CES 2026, del primer televisor Micro RGB de 130 pulgadas del mundo. Este lanzamiento inaugura una nueva generación de pantallas ultra-premium, combinando tecnología de color de próxima generación, inteligencia artificial aplicada a la imagen y un diseño que redefine el rol del televisor como pieza central del espacio. Con este desarrollo, Samsung vuelve a elevar el estándar de la industria en calidad de imagen, escala y experiencia visual.