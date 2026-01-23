El banco digital que integró soluciones de pago QR en cinco países de Latinoamérica

Las soluciones de pago con QR simplifican las operaciones tanto para los comercios, que se ahorran las comisiones de las tarjetas de crédito y otros medios de pago internacionales, como para los usuarios, quienes obtienen una tasa de cambio mucho más competitiva. Para el turista es más barato que pagar con una tarjeta internacional.

Para Rodrigo Vidal, CEO y cofundador de Wallbit, “las billeteras digitales globales integran funciones que permiten a los extranjeros cargar saldo en la app y, desde allí, operar con QR o Pix en cada vez más monedas y países de la región. La aplicación hace la conversión de forma instantánea a un tipo de cambio competitivo. Por eso, continuamos avanzando para integrar a un número cada vez mayor de países de la región”.‍

Con una estrategia enfocada en la interoperabilidad, la velocidad y el acceso multimoneda, Wallbit no solo acompaña la transformación de los hábitos de pago en la región, sino que lidera el camino hacia un ecosistema de pagos integrado y transfronterizo.

En este marco es que Wallbit, el banco digital global de EE.UU. fundado por cuatro emprendedores argentinos en 2022, con más de 100 mil clientes y operaciones por más de U$S 300 millones anuales, lidera el continente al ofrecer integración entre los distintos servicios de pago con QR de Argentina, Brasil (PIX), Bolivia, Colombia y Perú.

Con el furor de las vacaciones y el pago con QR, especialmente PIX en Brasil, la empresa se logró ser el primer banco en alcanzar la cifra de cinco países en la región con pago QR local a través de una misma aplicación.

“A través de la App, las personas pueden operar con sistemas de pago QR/PIX, lo que elimina las fricciones tradicionales entre distintas monedas y países. Esta estrategia busca responder al crecimiento en el uso de esta tecnología en la región”, dice Rodrigo Vidal, CEO y cofundador de Wallbit.

Lanzado en 2020, el sistema Pix en Brasil alcanzó las 36.900 millones de transacciones solo en el primer semestre de 2025, consolidándose como el método del 50,9% de los pagos totales del país, según el Banco Central do Brasil,

En Argentina, el pago a través de QR se lanzó en 2021 y, según el BCRA, hoy existen 78 billeteras interoperables y el sistema procesó 591,6 millones de transferencias en un solo mes (junio 2025), con más de 28,8 millones de usuarios activos en cuentas digitales.

En Bolivia El QR Simple movilizó $22.547 millones de dólares en 2024 y para inicios de 2025 ya representaba el 27% del valor total de todas las transferencias electrónicas nacionales, según ASFI

En cuanto a Perú (lanzado en 2023), La interoperabilidad plena alcanzó los 186 millones de transacciones mensuales en 2025, logrando un promedio de 442 pagos digitales anuales por adulto, según datos del BCRP

Y por último Colombia, que lanzó Bre-Be en 2025, ya registra 32 millones de "llaves" (usuarios) en su fase inicial, superando los 200 millones de transacciones acumuladas hacia finales de 2025, según el Banco de la República.