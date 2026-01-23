Vaca Muerta suma capacidad exportadora con el nuevo oleoducto de Trafigura

Entre el 26 y el 30 de diciembre de 2025, el buque tanque VS Pride cargó 71.000 m³ de crudo de productores de la Cuenca Neuquina hacia Estados Unidos. La exportación se realizó desde la Posta de Inflamables N°3 en Puerto Galván, utilizando el sistema logístico de la Refinería de Bahía Blanca, y el Oleoducto Derivación recientemente inaugurado por Trafigura.

El aspecto central de esta operación fue el uso de este nuevo oleoducto, una inversión estratégica realizada por Trafigura junto con Oldelval, que permite la conexión directa del sistema troncal con la Posta de Inflamables N°3 en Puerto Galván, eliminando restricciones operativas y optimizando la capacidad de operación.

Salto cualitativo: velocidad y eficiencia

Gracias a esta nueva instalación, se logró eficientizar la operación de carga vía la conexión directa con el oleoducto troncal de Oldelval. La carga del VS Pride —un barco de 228 metros de eslora— y la sinergia con la Derivación permitió a la Refinería Bahía Blanca, en coordinación con el consorcio de Puerto Rosales, maximizar la eficiencia logística, conectando de forma directa la producción de la cuenca neuquina con el mercado internacional.

Esta operación consolida a Trafigura como una opción estratégica de logística para el petróleo proveniente de Vaca Muerta, demostrando que las inversiones en infraestructura de transporte son la llave para escalar el perfil exportador de la región.

El oleoducto fue inaugurado a comienzos de noviembre del año pasado, constituyendo un canal estratégico para el sistema de transporte de crudo del país que mejora la flexibilidad operativa y la capacidad exportadora de la Cuenca Neuquina.

El nuevo ducto, de 14 pulgadas de diámetro y 11 kilómetros de extensión, conecta el sistema troncal Allen–Puerto Rosales de Oldelval con la Refinería Bahía Blanca. La obra demandó una inversión superior a los 30 millones de dólares y fue ejecutada cumpliendo los más altos estándares de calidad, seguridad y medio ambiente.

