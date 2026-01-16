Cencosud anunció inversiones por US$ 600 millones en 2026

En el marco del Cenco Day, celebrado por primera vez en la ciudad de Buenos Aires, Cencosud presentó sus perspectivas de negocio globales y Plan de Inversiones para 2026 al mercado financiero. Desde la empresa reafirmaron su compromiso con un crecimiento rentable, una asignación disciplinada de capital y la innovación en sus mercados clave.

Para este año, la compañía espera ingresos consolidados por US$ 18.413 millones y un EBITDA ajustado de US$ 1.815 millones, con márgenes de doble dígito en Chile, Perú y Estados Unidos, impulsados por mejoras operacionales y expansión en todos sus mercados.

Cencosud se expande en el país con una inversión de US$ 120 millones

Plan de inversiones 2026 Cencosud

Asimismo anunciaron un Plan de Inversiones cercano a los US$ 600 millones para 2026, nivel similar al del año anterior. El 70% del Capex se destinará a iniciativas de crecimiento, principalmente aperturas de nuevas tiendas, renovaciones y expansiones de centros comerciales, además de desarrollos inmobiliarios en terrenos disponibles.

Durante el año, Cencosud espera abrir 20 nuevas tiendas en diversos formatos, agregando más de 42.000 m² de sala de ventas, destacando 17 supermercados, 7 de los cuales serán tiendas The Fresh Market, en Estados Unidos. Asimismo, continuará el avance del plan de desarrollo y expansión de Centros Comerciales, que agregarán más de 40.000 m² de GLA durante el 2026.

El resto del Capex se enfocará en fortalecer el Ecosistema Retail, acelerar la transformación digital, expandirá el e-commerce y el negocio de retail media, y robustecerá las capacidades logísticas y operativas para generar valor sostenible a largo plazo.

“Estas inversiones nos permitirán acelerar nuestro crecimiento orgánico, seguir fortaleciendo la experiencia del cliente y consolidando aún más la propuesta de valor de Cencosud en cada uno de los mercados donde operamos. Con este plan reafirmaremos nuestro propósito de servir de forma extraordinaria en cada momento, nuestro compromiso de innovar y generar valor sostenible para nuestros clientes, colaboradores e inversionistas y nuestra mirada optimista de las oportunidades futuras”, afirmó Rodrigo Larraín, CEO de Cencosud.

RM