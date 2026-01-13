Empresa nacional logró exportar sus productos a Estados Unidos

La empresa argentina Codini cerró el 2025 con un gran hito, la concreción de su primera exportación a Estados Unidos. Este paso histórico no solo amplía su estrategia internacional, sino que además se suma a la experiencia exportadora que la compañía ya posee en otros mercados.

Hasta el momento, Codini exportaba de manera sostenida a distintos países de la región, entre ellos Paraguay, Bolivia y Brasil, donde comercializa principalmente secarropas centrífugos y lavarropas semiautomáticos, adaptando su oferta a las regulaciones y necesidades específicas de cada mercado.

“La llegada a Estados Unidos representa un salto significativo en términos técnicos y logísticos, y al mismo tiempo una gran oportunidad para posicionar la manufactura argentina en un mercado altamente competitivo”, señaló Martín Gramaglia, gerente de Compras y COMEX de Codini.

Emprendedor argentino revoluciona el mercado estadounidense con sus empanadas artesanales

El primer embarque exportado consistió 740 secarropas centrífugos, en distintos colores, entre ellos el modelo BIO, que despertó un especial interés por parte de la compañía que comercializa y distribuye los productos en todo el territorio norteamericano.

El desarrollo del mercado se realizó de manera directa por parte del equipo de Codini, sin socios locales, y requirió un importante trabajo de adaptación del producto a los estándares del mercado estadounidense. Entre las principales adecuaciones se destacaron:

El desarrollo de un motor nacional de 110V, conforme a la normativa de seguridad eléctrica de Estados Unidos;

una paleta de colores personalizada, que implicó la incorporación de nuevos proveedores y validaciones en plazos acotados;

optimización del embalaje y del diseño logístico, contemplando la última milla del comercio electrónico; y el rediseño de la ingeniería de carga, con mejoras en el stuffing y reducción de costos logísticos.

“Argentina tiene la posibilidad de consolidar condiciones que permitan planificar, invertir y crecer con visión de futuro”

Proyecciones: continuidad en 2026 y expansión del portafolio

Tras esta primera experiencia, Estados Unidos forma parte del scope estratégico de Codini. La compañía proyecta dar continuidad a las exportaciones durante 2026, incrementando progresivamente los volúmenes y avanzando en el desarrollo de nuevos productos, incluyendo lavarropas y modelos específicos de secarropas adaptados al mercado norteamericano.

En paralelo, Codini continúa ejecutando su plan estratégico de expansión internacional, evaluando oportunidades en nuevos mercados y fortaleciendo sus capacidades técnicas, logísticas y comerciales, con el objetivo de llevar productos argentinos a un mayor número de consumidores en el exterior.

RM