Ualá se mete de lleno en el mundo de los seguros

Ualá anuncia la incorporación de Seguros de Vida y Accidentes Personales a su ecosistema, con una experiencia 100% digital y accesible desde la app. Serán ofrecidos por Allianz, y su disponibilidad se abrirá de forma progresiva.

Se puede cotizar en tiempo real y contratar la póliza en pocos pasos con total autonomía. La oferta contempla productos personalizables, con precios fijos y competitivos —desde $2.500 por mes y con sumas aseguradas de hasta $100 millones—, diseñados para acompañar distintas etapas de la vida y brindar cobertura frente a imprevistos.

“En un mercado donde muchas veces la protección es costosa o de difícil acceso, nuestro objetivo fue crear un producto fácil y accesible. Queremos que todos los argentinos tengan acceso a proteger a quienes aman a través de un seguro de vida simple. Nos apoyamos en la trayectoria y solidez de Allianz para ofrecer una experiencia digital confiable, ágil y segura”, sostuvo Joaquín Richards, Director de Seguros de Ualá.

Ualá permite abrir una cuenta en dólares gratis, ¿cómo se hace?

¿Qué tipos de seguros se podrán contratar?

Desde Ualá, las personas podrán acceder a diferentes opciones de Seguros de Vida y Accidentes Personales según su necesidad:

Seguros de Vida : incluyen alternativas como Vida Esencial, Vida Integral y Vida Plena, con coberturas que pueden contemplar fallecimiento, invalidez y enfermedades críticas. Próximamente los paquetes también incluirán asistencias como telemedicina, descuentos en farmacias y reintegro de gastos de sepelio.

Seguros de Accidentes Personales: opciones como Trabajo Esencial y Trabajo Plus, que brindan respaldo ante imprevistos y gastos derivados de accidentes.

Los nuevos productos se implementarán de manera progresiva y las condiciones de acceso podrán variar según el perfil del cliente. Con esta integración, Ualá continúa ampliando su ecosistema de soluciones financieras digitales, ofreciendo más herramientas para que las personas puedan manejar su dinero, protegerse y planificar su futuro desde un solo lugar.