Top 10 unicornios tecnológicos más valiosos de Latinoamérica en 2025

Rappi es el unicornio tecnológico más valioso de 2025. La empresa colombiana de delivery terminará este año con una valoración de US$ 5,250 millones, de acuerdo con datos de la plataforma de análisis de mercado CB Insights.El podio lo completan la plataforma de vivienda QuintoAndar (US$5.100 millones) y el banco digital C6 Bank (US$5.050 millones).

Un escalón por debajo, pero dentro del top 5, se ubican la plataforma de e-commerce Nuvemshop (US$3.100 millones) y la empresa de juegos móviles Wildlife Studios (US$3.000 millones). El sexto lugar es para la única compañía argentina del listado, Ualá. La fintech fundada por Pierpaolo Barbieri finalizará el 2025 con una valoración de US$2.750 millones.

¿Cuál es el país latinoamericano al que apuntan las startups argentinas?

El listado de los 10 unicornios tecnológicos cierra con Unico (US$2.600 millones), Kavak junto con Bitso, ambas con US$2.200 millones y CloudWalk con US$2.150 millones.

Si bien con CloudWalk habría 10 empresas, como Kavak y Bitso comparten el octavo lugar, CB Insights puso en la lista al grupo Clip y Loggi, con valuaciones cercanas a los US$2.000 millones.

En cuanto a los movimientos dentro del ranking, se destaca el derrumbe sufrido por Kavak. De acuerdo con información de Bloomberg Línea, la plataforma mexicana de compra y venta de automóviles tuvo un “down round” en abril de 2025, que recortó su valuación de US$8.700 millones a aproximadamente US$2.200 millones

Cabe señalar que, hasta diciembre del año pasado, Kavak era el unicornio más valioso de Latinoamérica.

RM

