Se lanza en Argentina la convocatoria para elegir al CFO del 2025

Comenzó en el país la convocatoria para nominar al Chief Financial Officer (CFO) del 2025, el reconocimiento más importante para los líderes financieros de Argentina. Hasta el 29 de agosto, directores, gerentes y profesionales del mundo de las finanzas podrán postular a colegas que se destaquen por su integridad profesional, visión estratégica, capacidad de innovación, gestión eficiente de recursos y aporte significativo al crecimiento y sostenibilidad de su organización.

El ganador será elegido por un jurado independiente de referentes empresariales, siguiendo una metodología diseñada por la Universidad del CEMA (UCEMA). La distinción se entregará el 3 de diciembre, en un evento exclusivo que tendrá lugar en Amigos de Bellas Artes, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La inscripción para participar en la jornada abrirá en septiembre, con cupos limitados y acceso gratuito.

Manuel Trigas, CFO de Newsan, fue galardonado como el CFO del Año 2024

El Premio CFO del Año se ha consolidado como un hito en la agenda de la comunidad financiera. En la edición 2024, el galardón fue otorgado a Manuel Trigas, por su destacado desempeño como CFO de Newsan, en una ceremonia en el Museo Malba que reunió a más de 300 líderes del ámbito corporativo. La jornada contó con paneles de debate y oradores de alto nivel, y un jurado integrado por profesionales como Rodrigo Hermida (Thomson Reuters), Martín Galdeano (Ford Motor Company South America), Jackie Maubre (Criteria), Anna Cohen (Cohen), José Dapena (UCEMA), Dante Dell´Elce (Litoral Gas SA), Gerardo Molinaro (DLS Archer), Isela Constantini (GST Grupo Financiero), Pablo Birbrayer (BEX), Fabián Kon (Galicia), Gustavo Manríquez (Banco Supervielle) y Miguel Carugati (Michael Page Argentina y Uruguay).

Claudio Doller, CEO de BDO en Argentina, adelantó: “El CFO del Año no es solo un premio: es una celebración del liderazgo, la innovación y la visión estratégica. Este formato está pensado para que cada asistente se lleve inspiración y herramientas para enfrentar los desafíos que vienen”.

Las nominaciones deberán hacerse en este link: https://premio-cfo.com/

