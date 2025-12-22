Netflix refinanció parte de un préstamo de US$59.000 millones para comprar Warner Bros

Finalmente, Netflix consiguió una financiación de US$59.000 millones por parte de los bancos para encarar la compra de Warner Bros. Tal y como anticipaba Bloomberg hace un par de semanas, la plataforma de streaming había acudido a bancos de Wall Street para que le proporcionaran un préstamo puente no garantizado.

De acuerdo a lo informado, Netflix obtuvo una línea de crédito renovable de US$5.000 millones y dos préstamos a plazo de US$10.000 millones de disposición diferida para refinanciar parte de la línea de crédito puente que suscribió para su oferta por Warner Bros. Eso deja US$34.000 millones para la sindicación. Wells Fargo & Co., BNP Paribas SA y HSBC Holdings Plc se encuentran entre los bancos que proporcionaron el dinero.

Sorpresa total: Netflix anunció que llegó a un acuerdo para quedarse con Warner Bros y HBO

De esta forma pareciera terminar de consolidarse uno de los traspasos para importantes del 2025. Cabe recordar que Netflix cuenta con el total apoyo del consejo de Warner Bros. De hecho, la semana pasada la compañía les aconsejó a sus accionistas que rechazaran la oferta de Paramount en favor de su acuerdo original con la plataforma de la "N".

En ese sentido, la firma a cargo de franquicias como Harry Potter había descripto la oferta de Paramount por toda la compañía, que incluye US$54.000 millones en compromisos de deuda, como “inferior e inadecuada”, y dijo que la financiación del acuerdo era demasiado arriesgada.

Pese a este escenario, la negociación todavía encuentra ciertos obstáculos regulatorios y políticos. La senadora demócrata Elizabeth Warren, de Massachusetts, incluso llegó a catalogar la oferta de “pesadilla antimonopolio”. Desde Netflix quisieron tranquilizar al personal asegurando que no provocará el cierre de estudios.

¿Qué es un préstamo puente?

El préstamo puente se utiliza para cubir déficits de financiación inmediatos y suele ser utilizado por empresas que preparan ofertas de compra. Suele sustituirse semanas o meses después por una deuda más permanente y barata.

En el caso de Netflix, la empresa tiene previsto acudir a los mercados de capitales para reducir aún más su crédito puente y ampliar los vencimientos de su deuda. Cuando lo haga, es probable que la deuda reciba la calificación de grado de inversión, ya que Netflix tiene una calificación de deuda A3 por Moody’s Ratings y A por S&P Global Ratings.

Netflix recurrió al mercado de bonos basura en los inicios de su actividad, pero obtuvo acceso a una financiación más barata cuando fue elevada a la categoría de blue-chip en 2023.