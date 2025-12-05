Sorpresa total: Netflix anunció que llegó a un acuerdo para quedarse con Warner Bros y HBO

Finalmente, Netflix fue quien ganó la competencia para quedarse con Warner Bros y HBO. En caso de concretarse, este acuerdo redefiniría a Hollywood en un momento crítico para la industria del entretenimiento. De acuerdo con información de la CNN, el traspaso deberá ser sometido a una intensa revisión regulatoria en Estados Unidos y otros países.

El monto de la operación por Warner Bros. Discovery, así como de activos como el servicio de transmisión HBO Max, fue de US$ 72 mil millones, más deuda.

Netflix anunció el acuerdo con Warner Bros. Discovery en la mañana de el viernes 5 de dpor la mañana. Acordó comprar el legendario estudio de televisión y cine y activos como el servicio de transmisión HBO Max por 72 mil millones de dólares, más deuda.

La información significó un gran sacudón para Hollywood y modificó las expectativas sobre los próximos pasos de Warner Bros. Discovery, empresa matriz de CNN. Pese a este movimiento, Warner Bros Discovery anunció que sigue adelante con sus planes de dividirse en dos partes que cotizarán en bolsa en 2026. Una vez que la división entre en vigor, Netflix pretende adquirir la mitad de Warner. La otra mitad, Discovery Global será quien podría tener el control de CNN y otros canales de cable.

Se estima que la división del conglomerado se dará en el verano estadounidense. Habrá que ver en ese entonces que sucederá con la compañía, ya que Paramount y Comcast, también ofertaron por Warner Bros, podrían intentar quedarse con la mitad restante.

Giro inesperado de Netflix

Durante largas semanas fue Paramount quien parecía que se quedaría con la compra. De hecho, ejecutivos de la compañía se mostraban muy confiados al respecto, así como también de su relación cercana con Donald Trump.

La aparición de Netflix en escena sorprendió a todos, en especial por la fuerza de su oferta. La plataforma había presentado dos ofertas al comienzo de la semana que superaban la de Paramount. Incluso, aceptó la misma tarifa de ruptura que había propuesto Paramount, según fuentes. Esto significa que el posible comprador pagará a WBD miles de millones de dólares si el acuerdo no se concreta.

Cabe recordar que la aprobación del acuerdo deberá ser revisada y autorizada por la administración de Trump, algunos analistas sospechan que se produzca una batalla política y jurídica.

Uno de los primeros en cuestionar la operación fue el senador republicano Mike Lee que escribió en X: "“Esta posible transacción, si se materializara, plantearía serios problemas de competencia, quizás más que cualquier otra transacción que haya visto en aproximadamente una década”.

Mientras tanto, desde Netflix opinan lo contrario. De hecho, en un comunicado lanzado este viernes 5 señalaron que la fusión ofrecerá mayores opciones, más oportunidades y más valor.

“El anuncio de hoy une a dos de las compañías de narrativa más importantes del mundo para llevar a aún más personas el entretenimiento que más disfrutan”, declaró David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery. “Durante más de un siglo, Warner Bros. ha cautivado al público, captado la atención mundial y moldeado nuestra cultura. Al unirnos con Netflix, garantizaremos que personas de todo el mundo sigan disfrutando de las historias más impactantes del mundo para las próximas generaciones”.

Por su parte, Greg Peters, codirector ejecutivo de Netflix, remarcó: “Esta adquisición mejorará nuestra oferta y acelerará nuestro negocio durante las próximas décadas”.

“Warner Bros. ha contribuido a definir el entretenimiento durante más de un siglo y continúa haciéndolo con ejecutivos creativos y capacidades de producción excepcionales. Con nuestro alcance global y nuestro modelo de negocio probado, podemos acercar a un público más amplio los mundos que crean, brindando a nuestros miembros más opciones, atrayendo a más fans a nuestro servicio de streaming líder en su clase, fortaleciendo toda la industria del entretenimiento y generando más valor para los accionistas”, concluyó.

