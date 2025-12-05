Cómo es la plataforma de Arcor con IA y analítica de datos para vender mejor

Arcor creó Tokin, una plataforma B2B que conecta a más de 250.000 puntos de venta con las marcas de Arcor y con más de 80 marcas de consumo masivo, junto con su red de distribuidores oficiales, para garantizar el abastecimiento, mejorar la gestión diaria y ofrecer nuevas oportunidades de crecimiento.

La plataforma se distingue por la microsegmentación que posibilitan el uso de inteligencia artificial y la analítica de datos, para ofrecer propuestas de compra personalizadas en función del comportamiento y las preferencias de cada comercio. Este desarrollo incorpora un modelo analítico avanzado que examina más de 600 variables por punto de venta, como tamaño del comercio, pronóstico climático para evaluar qué tipo de productos son más consumidos según la temporada, cuál es el desembolso promedio de los clientes en cada compra o cantidad de cajas para cobro, con el objetivo de agruparlos en conjuntos con comportamientos homogéneos. De esta manera, recomienda los productos y volúmenes más adecuados para cada comercio, optimizando su capital de trabajo y proyectando su demanda con mayor precisión.

Además, al ofrecer productos de marcas de otras industrias como infusiones, bebidas, limpieza o cuidado personal, Tokin contribuye a ampliar la oferta de productos de distintas categorías de los comercios para que encuentren nuevos consumidores.

Tokin es la plataforma de Arcor para sus más de 250 mil puntos de venta que se conecta con sus marcas y otras 80 de consumo masivo.

En este sentido, resulta de gran valor la red de distribuidores oficiales de la compañía, que garantizan que todos los productos que se encuentran dentro de la plataforma lleguen a comercios de todo el país. Esta infraestructura, históricamente clave para el crecimiento del canal tradicional, se potencia ahora con tecnología para garantizar entregas ágiles, disponibilidad constante y atención personalizada, combinando lo mejor del mundo físico y digital al servicio del comercio minorista.

“En Arcor creemos que la tecnología no es un fin en sí misma, sino una herramienta para fortalecer vínculos, generar desarrollo y acercar oportunidades reales a cada comercio. TOKIN refleja esa visión: una solución concreta que impulsa la evolución del canal tradicional y demuestra cómo la innovación puede estar al servicio de las personas, ayudando a que cada negocio crezca y compita en un entorno cada vez más digital”, comentó Leandro Farah, Gerente de Negocios Digitales e Inteligencia Comercial.

IA: Empresas más inteligentes, para servicios más humanos

De esta manera, TOKIN facilita el abastecimiento, simplifica procesos y genera oportunidades para complementar la labor cotidiana de los puntos de venta barriales.

Se convierte así en un aliado para el desarrollo y la inclusión, impulsando la evolución del pequeño comercio hacia un futuro más competitivo y conectado.

Esta solución refleja el espíritu emprendedor y la vocación innovadora que caracterizan a Grupo Arcor, y reafirma que la transformación digital puede ser accesible, útil y cercana, adaptada a la realidad de miles de comercios de todo el país.