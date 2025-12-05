Zanella presentó una nueva marca y redefine su estrategia hacia la media y alta gama

Grupo Zanella dio un paso histórico en su evolución de marca al presentar su nueva submarca Motori, concebida como la submarca de alta gama del grupo. Esta introduce una identidad completamente nueva dentro del portfolio junto con una renovada propuesta de modelos de media y alta cilindrada para Zanella y Ceccato. El anuncio marca un cambio estratégico hacia un posicionamiento más robusto, aspiracional y orientado a segmentos premium.

Con más de siete décadas en la industria y en el marco de su proceso de rebranding, la compañía reafirmó su legado italiano con una nueva identidad visual, tecnológica y conceptual, alineada con el claim “Da Sempre, Per Sempre”. “Zanella está evolucionando hacia un rol más competitivo, moderno y exigente. Motori es el primer gran paso hacia ese futuro, acompañando a usuarios que buscan performance, diseño y experiencias superiores.”, expresó Facundo Lippo Director Comercial Grupo Zanella

Motori: la nueva alta gama del grupo Zanella

La presentación de Motori fue el punto central del evento y marca el ingreso del grupo a una nueva etapa de productos premium. La submarca introduce una identidad completamente nueva dentro del portfolio Zanella, con un perfil orientado a la performance, el diseño de inspiración europea y una calidad superior pensada para un usuario más exigente.

La nueva Motori RTZ 550cc

Su primer modelo, la Motori RTZ 500, irrumpe en el segmento Adventure con una propuesta que combina potencia, tecnología y equipamiento de última generación, convirtiéndose en la primera marca nacional en ofrecer un modelo en esta categoría. En cuanto a matización, la Motori RTZ 500 se encuentra impulsada por un motor bicilíndrico de 486 cc refrigeración líquida, que entrega 47 HP y 43 Nm de torque, ofreciendo una respuesta óptima tanto en ciudad como en ruta y en terrenos más desafiantes.

A su vez, la Motori RTZ 500 se encuentra equipada con sistema de suspensión KYB, delantera invertida regulable que permite adaptarse a distintos estilos de conducción y superficies. Se complementa con frenos J.Juan y un ABS BOSCH de doble canal con opción de desconexión trasera, pensado para uso off-road. Para asegurar estabilidad y precisión en curvas y terrenos mixtos, suma neumáticos Pirelli tubeless de 19” (delantero) y 17” (trasero).

En materia tecnológica, integra una pantalla TFT vertical de 7 " estilo"rally ", moderna y de lectura rápida, con sistema de Conectividad MirrorLink por Bluetooth, junto con iluminación full LED que garantiza máxima visibilidad en todo momento. Su frontal alto, asiento de alto confort, cubrepuños y portaequipaje trasero completan una ergonomía y equipamiento que refuerzan su espíritu aventurero y la posicionan como una alternativa de alta gama al alcance de un público exigente.

Siam, motos de una marca icónica

Ampliación de oferta

La marca presentó dos modelos que consolidan su salto de cilindrada y tecnología, incluyendo una novedad que inaugura un segmento inédito en el país.

Cruiser 200 ADV GT

Una propuesta touring con espíritu urbano, orientada a quienes buscan mayor confort para el uso cotidiano. Incorpora tablero digital de 5’’ y llave keyless, y cuenta con motor 172cc, EFI, suspensión de mayor recorrido, luces full LED y frenos CBS, aportando seguridad y una experiencia de conducción más sólida que la de un scooter tradicional.

Cruiser 200 ADV GT

Cruiser 300 ADV EXTREME

Se posiciona como el primer Scooter ADV premium de una marca local, preparado para la ruta y el terreno off road, con prestaciones de nivel superior y diseño adventure. Equipado con motor 300cc EFI, 25HP y refrigeración líquida, suma suspensiones KYB, llantas multirayo, sistema ABS, y un equipamiento destacado para viajes: calienta puños, sensor de presión de neumáticos, pantalla TFT de 5,5’’, llave keyless y gran capacidad de carga.

Cruiser 00 ADV Extreme

Ceccato renueva su legado

La submarca de estilo clásico presentó dos modelos que fusionan herencia y tecnología contemporánea:

Ceccato Roadster 500, equipada con motor bicilíndrico 486 cc, horquilla invertida regulable y estética neoclásica premium. Ceccato Andina 300, ágil y deportiva para uso urbano versátil.

Ceccato roadster 500

Nueva etapa

La compañía cierra el 2025 consolidando una oferta más diversa y competitiva, elevando su propuesta de diseño, experiencia de manejo y presencia en segmentos superiores.

“No es una transformación solo estética o de producto. Es una nueva forma de entender la movilidad, con más diseño, tecnología y calidad al alcance de los usuarios argentinos”, concluyó Roxana Lopez Horn, Gte. de Marketing Corporativo Grupo Zanella.