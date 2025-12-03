Quién es la nueva embajadora de Stanley

Stanley 1913, que en el país es gestionada por el Grupo Mendizabal, incorporó a Antonela Roccuzzo como nueva embajadora de marca en el marco de la presentación de la nueva Botella Activate Shaker, diseñada para acompañar rutinas activas, entrenamientos y hábitos de hidratación saludable.

Antonela Roccuzzo es la nueva embajadora de marca

"Reconocida por su estilo de vida activo, su vínculo con el deporte y su espíritu emprendedor, Antonela representa los valores de la marca y encarna la esencia de la línea Stanley Active, orientada a quienes buscan productos confiables, duraderos y pensados para el movimiento", afirma la compañía. Además, expresaron que "Antonella simboliza una nueva generación de consumidores: personas que valoran la calidad, la funcionalidad y el diseño sin resignar estilo. Su historia y su forma de vivir el bienestar reflejan perfectamente el propósito de Stanley 1913”, expresaron desde la marca.

La nueva Botella Activate Shaker

La Activate Shaker es la más reciente incorporación a la familia Stanley Active y fue diseñada escuchando las necesidades reales de la comunidad: una solución más práctica, sustentable y versátil para preparar y consumir batidos de proteínas, licuados, suplementos y aguas infusionadas.

Nueva botella activate shaker de Stanley

Entre sus principales características se destacan que esta fabricada con 90% de acero inoxidable reciclado, tiene un filtro extraíble apto para mezcla e infusión, su interior redondeado para limpieza y mezcla más sencilla, tiene un cuerpo con relieve para mejor agarre y agitación, cuenta con un recipiente de 88 ml con rosca en la base para guardar mezclas o suplementos y es totalmente hermética.