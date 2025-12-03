Quién es la nueva embajadora de Stanley

En el marco del lanzamiento de la nueva botella Activate Shaker de Stanley, la marca gestionada por Grupo Mendizabal en Argentina, empezóa utilizarse la figura de esta reconocida mujer.
Stanley 1913, que en el país es gestionada por el Grupo Mendizabal, incorporó a Antonela Roccuzzo como nueva embajadora de marca en el marco de la presentación de la nueva Botella Activate Shaker, diseñada para acompañar rutinas activas, entrenamientos y hábitos de hidratación saludable.
"Reconocida por su estilo de vida activo, su vínculo con el deporte y su espíritu emprendedor, Antonela representa los valores de la marca y encarna la esencia de la línea Stanley Active, orientada a quienes buscan productos confiables, duraderos y pensados para el movimiento", afirma la compañía. Además, expresaron que "Antonella simboliza una nueva generación de consumidores: personas que valoran la calidad, la funcionalidad y el diseño sin resignar estilo. Su historia y su forma de vivir el bienestar reflejan perfectamente el propósito de Stanley 1913”, expresaron desde la marca.
La nueva Botella Activate Shaker
La Activate Shaker es la más reciente incorporación a la familia Stanley Active y fue diseñada escuchando las necesidades reales de la comunidad: una solución más práctica, sustentable y versátil para preparar y consumir batidos de proteínas, licuados, suplementos y aguas infusionadas.
Entre sus principales características se destacan que esta fabricada con 90% de acero inoxidable reciclado, tiene un filtro extraíble apto para mezcla e infusión, su interior redondeado para limpieza y mezcla más sencilla, tiene un cuerpo con relieve para mejor agarre y agitación, cuenta con un recipiente de 88 ml con rosca en la base para guardar mezclas o suplementos y es totalmente hermética.