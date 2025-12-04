“La experiencia del usuario marca el éxito comercial”

Los principales centros comerciales de AMBA están cambiando. Desde hace unos años –sobre todo postpandemia- los principales shoppings de la Ciudad de Buenos Aires y el GBA empezaron un proceso de transformación para ofrecer algo más, algo diferente. Ya no se veían a sí mismos como un lugar donde los clientes iban a comprar y a comer y nada mas. Estos lugares –grandes por su propia naturaleza- se iban convirtiendo en lugares de encuentro, de reuniones, de paseos y de ofrecer servicios.

Es así como uno ve como el DOT ha sumad a su oferta comercial, oferta de servicios como un centro Swiss Medical, un salón de eventos Janos, inflables enormes en uno de sus espacios de exterior, un boliche para after office, un nuevo espacio con gastronomía de primer nivel llamado Ronda (diferente al fast food tradicional, que sigue estando pero en el tercer piso), pistas de bowling. Cambios similares ha realizado Unicenter, instalando recientemente un gran espacio en cobranding con Nintendo, con más de 10 consolas para jugar gratuitamente; o la apertura hace un tiempo ya de del restó Rock&Feller´s.

Este camino de transformación y reconversión también lo están llevando adelante dos de los centros comerciales más importantes de la Ciudad. Se trata del Solar Shopping y el Recoleta Urban Mall, ambos propiedad de Fortín Maure, el grupo que pertenece a la familia Villa Larroudet, dueños también de Omint, entre otras compañías.

Fortuna habla con Pablo Peralta Ramos, director en Fortín Maure y responsable de llevar adelante este proceso de reconversión que implica una inversión total de casi u$s 9 millones para que el Solar, en Cañitas, se convierta en el primer shopping 4D del país y que el Recoleta Urban Mall pase a ser un centro de esparcimiento en el corazón de la ciudad.

“El año 2022 fue muy bueno para los shoppings barriales como los nuestros, porque volvieron las marcas y también los clientes recuperaron el hábito de ir a estos centros comerciales luego de la pandemia. Ese año la recuperación, teniendo como referencia la prepandemia, fue de entre el 80% y 90%. Sin embargo, vimos que algo había cambiado. La gente ya no venía a comprar algo y se veía. El consumidor había cambiado y en 2023 empezó el proceso de transformación que hoy ya estamos viendo en nuestros dos shoppings”, explica Peralta Ramos.

El directivo cuenta que “Luego de la recuperación de 2022, el año siguiente lo utilizamos para mirar qué estaba pasando con este consumidor, que estaba cambiando varios de sus hábitos de consumo. Notamos que tenían cambios conductuales. No se comportaban de la misma manera. Además de venir al Solar y al Recoleta a consumir, también buscaban goce y disfrute, en los sentidos amplios de ambas palabras. Se quedaban más tiempo, paseaban. Entonces, nos dimos cuenta que teníamos que adaptarnos a este nuevo consumidor con nuevas conductas. Si bien nosotros lo que vendemos es flujo de gente que hace que los locales estén alquilados, teníamos que incorporar nuevos formatos. Y empezamos en el Solar con cambios físicos, sacrificando algunos locales para ofrecer una mejor experiencia, que incluye una plaza, mejores propuestas gastronómicas y un espacio al aire libre que esté integrado al shopping”.

Así fue como 2024 fue el año en que comenzaron los cambios estructurales y físicos en el Solar Shopping, que permitieron que hoy estén abiertas las propuestas gastronómicas de Ninina y Buller, mientras una tercera se abrirá a mediados de 2026. “Todo lo que estamos haciendo en el Solar está apuntado a la experiencia”, remarca Peralta Ramos.

La inversión total en el Solar es de u$s 3,6 millones, que incluye tanto la que realiza Fortín Maure como los locales. Sin embargo, no fue un proceso fácil y Peralta Ramos lo explica: “Realizar una inversión de este tipo, en un contexto en el que hay retracción del consumo no es sencillo. Además, se le suma que el costo de construcción aumentó muchísimo. Comenzamos con un valor por metro cuadrado de entre u$s 1.500 a u$s 1.700 y hoy está entre u$s 2.600 y u$s 2.700. Pero lo estamos haciendo igual porque estamos convenido de nuestro cambio. De hecho, también hablamos con cada uno de los locales que tenemos, que son casi 80, y estiramos los contratos de alquiler de 36 a 48 meses porque un local hoy se amortiza de cuatro a cinco años, fue un cambio rotundo para que los más de 240 mil personas que nos visitan por mes tengan una mejor experiencia”.

Es así como el Solar Shopping lanzó el concepto de ser el primero 4D del país.

Fortuna: ¿Qué significa que son un shopping 4D?

Peralta Ramos: Decimos que somos un shopping 4D porque pensamos el Solar en cuatro dimensiones. Por un lado, la dimensión Física, que se refiere a que seguimos siendo un retail tradicional, con una oferta de más de 90 marcas de compras y servicios. Ese modelo no se ha cambiado. Además, le sumamos la dimensión digital, con una tecnológica que convierte a El Solar en el primer Shopping Omnicanal del país, brindando una experiencia sin precedentes en el sector, con un módulo de compras basado en una plataforma de e-commerce que funciona como un gemelo digital del centro comercial y que se desarrolló a partir de un motor digital que integra en tiempo real los stocks de las tiendas físicas. La tercera dimensión es la social, que se expresa en "El Cubo", un espacio que reemplaza al tradicional patio de comidas por un sector concebido como "la plaza de Las Cañitas" y que responde directamente a la demanda detectada en la investigación de mercado sobre la falta de espacios verdes y de encuentro en el barrio. Y, por último, la dimensión ambiental, que se expresa en la integración de características sustentables en la operación del shopping, reduciendo la huella de carbono a partir de la instalación de 100 paneles solares en la estructura de La Plaza Cubo, un sistema de captura y reutilización de agua de lluvia, para luego ser utilizado para el riego de la vegetación de La Plaza y la construcción de una planta propia de tratamiento de efluentes.

Fortuna: Me interesa lo de la dimensión digital y que lanzaron un e-commerce propio del shopping donde están las marcas con sus productos. ¿Cómo es eso? ¿Es un modelo similar al del Corte Inglés?

Peralta Ramos: Correcto, y es un servicio basado en tecnología que da el Solar pensado para las marcas pero también para nuestros clientes y visitantes. Hoy tenemos 76 locales y habíamos definido que con 25 lanzábamos el ecommerce. Y así presentamos ShopOn, que le permite a cualquiera de las marcas de shopping integrarse, vía API, a nuestro sitio, y a nuestros clientes realizar compras y retirarlas en el Solar o recibirlas en su casa. Es un win-win para todas las partes y nosotros estamos brindando una experiencia diferente con foco en la omnicanalidad. Invertimos u$s 1,5 millones en la plataforma, con foco en la escalabilidad y el crecimiento que queremos que tenga. Somos los primeros en tenerla en el país. Y está funcionando muy bien y el 70% de los que han comprado hacen envío a domicilio y para las marcas esto es muy bueno porque lo envían directamente desde sus casas matrices, lo que tiene un impacto positivo en los stocks de las tiendas. Este es el gran cambio del Solar, que es la confluencia real del mundo físico y el digital.

Recoleta Urban Mall, hacia un centro de esparcimiento

El Recoleta Urban mall es el otro centro comercial que Fortín Maure tiene en la Ciudad de Buenos Aires. Enclavado en el corazón de Recoleta, frente al cementerio de uno de los barrios más visitados por los turistas, se están invirtiendo más de u$s 5 millones en su reconversión. “Estamos haciendo un giro de 180° con este shopping”, cuenta Peralta Ramos.

“Cuando compramos el shopping hace más de 10 años replicamos el modelo con el que venía. No nos fue mal, pero está en un entorno mucho más competitivo y agresivo comercialmente que el Solar. Teníamos que repensarlo, y mucho más luego de la Pandemia. ¿Qué hicimos? Contratamos a Guillermo Oliveto para que nos ayude a entender qué es lo que querían nuestros visitantes y la zona. Lo mismo que hicimos en el Solar, de entender a nuestro consumidor, pero con la ayuda de Guillermo. Después de un año de mucho trabajo, el resultado es que este centro comercial se convertirá en 2026 en un centro de esparcimiento, que incluirá mejoras del foyer del complejo de cines, nuevas opciones gastronómicas y un área de esparcimiento en el tercer piso con locales de gastronomía y entretenimiento de más de 3.000 m2. Tendremos 10 pistas de bowling profesionales, un sport bar de estilo americano con pantallas gigantes por todos lados, un KFC.

Fortuna: ¿Su objetivo es dejar de ser vistos como un shopping de moda, como competidor quizá del Alcorta, con foco en ese esparcimiento? ¿Habrá cambios en las marcas que tienen locales?

Peralta Ramos: Vamos a ser un centro comercial de esparcimiento. En la planta baja tenemos un frente con restaurantes de primer nivel y seguiremos por ese camino. Eso atrae mucho. Arriba tendremos este espacio de más de tres mil metros cuadrados y, como bien decís, habrá cambios en nuestros locales y haremos foco en el deporte. De hecho, firmamos con Adidas para que abran un outlet store de 750 m2. Adidas motorizará otras marcas relacionadas al deporte y también al outdoor y al tiempo libre, que es lo que queremos. Productos más masivos y menos selectivos de moda y tendencia.

Fortuna: ¿Desde cuándo se verán estos cambios?

Peralta Ramos: El concepto del shopping lo definimos en 2024, las obras las comenzamos en 2025 y nuestro objetivo es abrir el tercer piso y que este el Adidas en funcionamiento entre abril y junio de 2026. Estamos convencidos que el resultado será muy bueno, porque hoy los consumidores y sus hábitos cambiaron, y nos estamos adaptando a ellos con las particularidades de cada zona en la que estamos, porque el Solar y el Recoleta no son lo mismo. Sin embargo, la experiencia del usuario marca el éxito comercial, y estamos en ese camino.