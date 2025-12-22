Sancor Seguros celebró 80 años en el país con promesas de expansión a nivel nacional

En el marco de su octagésimo aniversario, Sancor Seguros reafirma su rol como uno de los principales actores del mercado asegurador a nivel nacional con el anuncio de sus planes de expansión.

Actualmente, la aseguradora opera en los principales ramos del mercado, con una oferta integral que abarca seguros patrimoniales, seguros de personas y soluciones para el sector agropecuario. Su cartera incluye coberturas para individuos y empresas, desde automotores, hogar y movilidad, hasta vida, accidentes personales, salud y una amplia línea de seguros agrícolas.

Cuenta con más de 9,3 millones de asegurados, 770 oficinas, 11.000 Productores Asesores de Seguros y 3.300 colaboradores. Su crecimiento se extendió además a Brasil, Uruguay y Paraguay, reforzando su estrategia regional.

El seguro argentino en un punto de inflexión: desafíos macroeconómicos, transformación digital y el nuevo consumidor

“Cumplir 80 años es invitar a reconocer nuestra historia y a quienes la hicieron posible. Sigue emocionando ver cómo nos convertimos en el Grupo asegurador líder con presencia nacional y en países vecinos, siempre guiados por un espíritu cooperativo que sigue siendo nuestra base” afirmó Alejandro Simón, CEO del Grupo Sancor Seguros.

En los últimos años, la compañía intensificó su proceso de transformación tecnológica mediante la incorporación de inteligencia artificial aplicada a siniestros, suscripción, cotización y autogestión; el desarrollo de agentes virtuales de voz; y la adopción de un stack tecnológico híbrido y cloud que mejora la agilidad operativa y la experiencia de clientes y productores. Esta evolución tecnológica no reemplaza el trato humano: lo potencia.

Samsung, Aerolíneas Argentinas y HP, las empresas más atractivas para trabajar en el país

El foco en las personas continúa siendo un pilar de la organización. A lo largo de 80 años, el Grupo sostuvo una cultura de cercanía y desarrollo de sus equipos, con una identidad cooperativa que se refleja en su capital humano.

“Este aniversario representa mucho más que una cifra: es la confirmación de que una organización nacida en el interior del país puede transformarse y proyectarse hacia el futuro sin perder su identidad. Hoy nuestro desafío es seguir integrando innovación, cercanía y servicio para acompañar a las personas en un contexto que cambia todos los días” agregó Carlos Casto, presidente de SANCOR SEGUROS.

A 80 años de su fundación, el objetivo es avanzar hacia un modelo más ágil y conectado, capaz de adaptarse a un mercado en constante transformación y de ofrecer soluciones más completas a personas y organizaciones. Los próximos años estarán marcados por la consolidación de esta estrategia y por el desarrollo de soluciones que acompañen la evolución del sector.