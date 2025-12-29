Tras un 2025 con números récord, Milanga prepara su expansión en 2026

Milanga, la cadena de comida rápida argentina especializada en sándwiches de milanesa, cierra el 2025 con resultados récord y consolidando su presencia en el conurbano bonaerense con la apertura de su segundo local en San Justo.

El nuevo espacio, ubicado en el Shopping San Justo, generó entre 15 y 20 puestos de trabajo, reforzando la presencia de la marca en uno de los polos comerciales más importantes de la zona. Cabe señalar que el primer local en la localidad había abierto en agosto de este mismo año. Con este local, Milanga cerrará el año con 12 locales operativos, al tiempo que avanza en nuevos proyectos para expandirse en centros comerciales y ubicaciones de alto tránsito.

El crecimiento vino acompañado de una ampliación del equipo: la marca ya supera los 300 colaboradores entre operaciones, locales y planta productiva, y continúa impulsando la profesionalización de cada área y buscando socios para fortalecer su modelo de franquicias.

Milanga, el fast food de sándwiches de milanesas, prepara su expansión en la región

“Cerramos un año clave para Milanga. Crecimos en locales, en equipo y fortalecimos alianzas con actores estratégicos de la industria, como McCain, Coca-Cola, Rappi y PedidosYa. Estamos muy orgullosos de sumar nuestro segundo punto en San Justo, una plaza clave para la marca. Cada apertura representa más empleo, más calidad y nuevas oportunidades para seguir llevando el sándwich más argentino a cada rincón del mundo”, destacó Agustín Ghio, socio y co-fundador de Milanga.

Desde su planta de 1800 m² en Pompeya, Milanga produce de manera centralizada los insumos que abastecen a toda su red de locales y que también provee a reconocidas marcas nacionales. Esta operación integrada es uno de los pilares que le permite escalar con eficiencia y mantener la calidad del producto en cada punto de venta.

De cara al 2026, la compañía proyecta alcanzar 20 sucursales y avanzar en acuerdos de masterfranquicia para desembarcar en nuevos mercados de la región.

RM