Grupo Haras del Sur y SportClub firmaron una alianza estratégica

Grupo Haras del Sur anunció la firma de una alianza estratégica con la cadena de gimnasios SportClub. A partir de este acuerdo, los propietarios contarán con un espacio de más de 2.100 m² de superficie cubierta para poder ejercitarse y enfocarse en su bienestar físico.

El nuevo establecimiento será desarrollado bajo los más altos estándares de calidad, combinando infraestructura moderna y diseño de vanguardia. Desde Grupo Haras del Sur informaron que los propietarios accederán a beneficios exclusivos y a las distintas modalidades de membresía SportClub.

“En Haras del Sur seguimos elevando la experiencia de vivir bien. Esta alianza con SportClub representa un paso más en nuestro compromiso por ofrecer espacios y servicios que acompañen una forma de vivir más plena y consciente”, destacaron desde Grupo Haras del Sur.

Con esta iniciativa, Haras del Sur reafirma su visión: no ser solo un lugar para vivir, sino una forma de elegir cómo vivir.

