dLocal y Amway se asocian para fortalecer los pagos locales en la venta directa en América Latina

dLocal y Amway firmaron un acuerdo para ofrecer pagos en línea confiables y optimizados localmente en toda América Latina. Para marcas de venta directa y retail, la baja penetración de tarjetas y los mayores costos de procesamiento transfronterizo en mercados emergentes pueden afectar las tasas de aprobación y el crecimiento. En América Latina, los métodos de pago alternativos (APMs) representan más de la mitad de las ventas en línea y una infraestructura fragmentada a menudo implica que los comercios deban trabajar con múltiples integraciones. Solo en Colombia, las transferencias bancarias constituyen alrededor del 35 % de los pagos en línea.

Gracias a su alianza con dLocal, Amway opera con adquirencia local e infraestructura de pagos doméstica en Colombia, aceptando pagos en moneda local a través del procesamiento local de tarjetas, así como transferencias bancarias PSE y vouchers en efectivo Efecty. Este esquema mejora las tasas de autorización, acelera la liquidación y ofrece informes más claros para Amway, al tiempo que brinda una experiencia de pago más confiable para los clientes locales.

Como proveedor único, dLocal apoya a Amway con procesamiento local, precios optimizados y soporte local. Las operaciones de pago y la generación de informes se gestionan en una sola plataforma, de modo que Amway puede operar flujos de pago domésticos sin administrar múltiples proveedores ni entidades locales.

De cara al futuro, la alianza está diseñada para respaldar una expansión regional más amplia, con conversaciones en curso para extender la aceptación de pagos locales a mercados adicionales.

“Como empresa global de venta directa, los pagos deben funcionar de forma confiable a nivel local”, afirmó Carolina Vásquez, Customer Service Manager en Amway Latinoamérica. “En general, la experiencia tanto para nuestras operaciones como para nuestros usuarios finales ha sido positiva. La pasarela de dLocal ha demostrado estabilidad, usabilidad y un rendimiento consistente, habilitando transacciones rápidas y seguras. Nuestros usuarios perciben una experiencia clara y sencilla, mientras que internamente valoramos la confiabilidad del servicio y su contribución a un flujo operativo eficiente.”

“Los pagos de consumo en América Latina exigen infraestructura y cobertura locales para maximizar la aceptación y la confiabilidad”, dijo Agustín Botta, Head of EMEA en dLocal. “La expansión en esta región normalmente no está limitada por la demanda, sino por cómo se gestionan los pagos a nivel local. Esta alianza con Amway busca construir una estrategia regional sólida y replicable a medida que crecen.”

