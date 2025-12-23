dLocal completa la transición hacia un Directorio mayoritariamente independiente

La empresa de tecnología financiera dLocal Limited anunció que finalizó la transición hacia un directorio de nueve miembros, integrado ahora por cinco directores independientes.

De esta forma, la compañía designó a Paco Ybarra y Nelson Mattos como directores independientes, fortaleciendo aún más la experiencia del Directorio en tecnología global, mercados financieros y gestión de riesgos.

Ybarra se incorpora al directorio tras una carrera de 36 años en Citigroup, donde se desempeñó como CEO del Institutional Clients Group (ICG), fue miembro del Comité de Dirección de Citi y copresidió el Comité de Gestión de Riesgos del ICG. También ocupó cargos en directorios corporativos, incluyendo su actual rol en The Man Group plc.

Por su parte, Mattos aporta una amplia trayectoria en liderazgo de desarrollo de productos e ingeniería. Fue Vicepresidente de Google para Europa y Mercados Emergentes y previamente se desempeñó en IBM como Ingeniero Distinguido y Vicepresidente de Tecnologías de Información y Experiencia de Usuario. Actualmente es consultor independiente, asesorando a startups en Silicon Valley, Europa y mercados emergentes, y participa en varios directorios y organizaciones sin fines de lucro.

“La finalización de nuestra transición hacia un Directorio con cinco miembros independientes refleja nuestro compromiso con un gobierno corporativo sólido y la creación de valor a largo plazo”, afirmó Andrés Bzurovski, cofundador de dLocal, quien asumirá el rol de presidente en la nueva composición del Directorio.

“La experiencia de Nelson liderando organizaciones de ingeniería complejas, su profundo conocimiento en tecnología y desarrollo de productos, y su compromiso con los mercados emergentes encajan perfectamente con las geografías en las que estamos enfocados. La trayectoria de Paco en mercados financieros globales aportará un enorme valor operativo, estratégico y comercial al Directorio, mientras continuamos innovando para grandes comercios y consolidando nuestro liderazgo en mercados emergentes", agregó.

“Estoy encantado de acompañar a dLocal en esta nueva etapa”, señaló Paco Ybarra. “El enfoque disciplinado de la compañía en la gestión de riesgos, combinado con su impacto en clientes que operan en mercados complejos, constituye una base sólida para la creación de valor a largo plazo”, añadió.

“Es un honor sumarme al Directorio de dLocal”, expresó Nelson Mattos. “dLocal cuenta con una plataforma única y una fuerte cultura de ejecución. Espero contribuir a su estrategia de producto, gobernanza tecnológica e innovación continua a medida que la compañía escala a nivel global.”

Ybarra y Mattos se suman a los otros tres directores independientes Will Pruett, Hyman Bielsky y Veronica Raffo. El Directorio queda conformado además por el presidente Andrés Bzurovski, junto a los actuales miembros Sebastián Kanovich, Luiz Ribeiro y el CEO Pedro Arnt.

Fogel, quien actualmente se desempeña como Presidente y Chief Strategy Officer, pasará a ocupar un rol no ejecutivo como Cofundador y Asesor Estratégico, brindando apoyo a la compañía en temas regulatorios, tecnológicos y de desarrollo corporativo y de negocios.

Con el nuevo Directorio en funciones, y tal como se comunicó previamente, la compañía constituirá tres nuevos comités: Comité de Nominaciones y Gobierno Corporativo, Comité de Compensaciones y Comité de Producto y Tecnología.