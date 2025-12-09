Yi He, cofundadora de Binance, fue nombrada codirectora ejecutiva

Yi es uno de los pilares fundamentales de la compañía y desempeña un papel fundamental en la búsqueda para alcanzar los mil millones de usuarios.
Binance anunció que su cofundadora, Yi He, fue nombrada codirectora ejecutiva. “Yi ha sido parte integral del equipo de liderazgo ejecutivo desde el lanzamiento de Binance. Su enfoque innovador y centrado en el usuario ha sido fundamental para deﬁnir la visión, la cultura y la estrategia empresarial ascendente de la compañía”, declaró Richard Teng, director ejecutivo de Binance. “Este nombramiento es un paso natural y continuará liderando la organización con éxito”.
"Seguimos comprometidos a ser la plataforma de intercambio más conﬁable y regulada del mundo, priorizando siempre a nuestros usuarios. Yi desempeña un papel fundamental en el crecimiento de nuestra comunidad e impulsa la innovación de productos mientras trabajamos para alcanzar los mil millones de usuarios. Juntos, nos centramos en construir la infraestructura de la Web3 y promover la libertad ﬁnanciera, empoderando a las personas para que participen en un sistema ﬁnanciero más abierto y justo" —añadió Richard.
“Es un honor para mí construir junto a Richard, quien aporta décadas de experiencia en mercados ﬁnancieros regulados y fue uno de los primeros en regular las criptomonedas en sus inicios”, declaró Yi He. “Juntos, aportamos perspectivas diversas y conﬁamos en liderar el futuro de la industria durante este momento crucial, mientras expandimos responsablemente nuestra presencia global e impulsamos la innovación sostenible, priorizando siempre a nuestros usuarios”.
RM