Ramiro Alemán es el nuevo Director de People de PepsiCo Cono Sur

PepsiCo anunció la promoción de Ramiro Alemán como Director de People para el Cono Sur, región que incluye Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

Alemán es Licenciado en Relaciones del Trabajo por la Universidad de Buenos Aires y cuenta con un Máster en Dirección de Empresas por la Universidad Torcuato Di Tella. Posee más de 12 años de experiencia liderando procesos vinculados a la gestión de personas en empresas de consumo masivo.

Ingresó a PepsiCo en 2023, luego de una exitosa y ascendente carrera de más de 11 años en Danone, donde ocupó distintas posiciones dentro del área de Recursos Humanos.

“Asumo este nuevo desafío con enorme entusiasmo y responsabilidad. En PepsiCo creemos que las personas son el motor detrás de cada logro, y que nuestra cultura se construye día a día a través ellas. Nuestro propósito es seguir impulsando un entorno donde cada colaborador pueda crecer, sentirse valorado y encontrar sentido en lo que hace, con el objetivo de seguir construyendo una cultura ganadora, donde el crecimiento del negocio y el desarrollo de las personas vayan siempre de la mano”, destacó Ramiro.