Argentina en la F1: el unicornio Aleph firmó un acuerdo con Audi Revolut F1 Team

Audi Revolut F1 Team firmó un acuerdo con la compañía argentina especializada en publicidad digital y tecnología, Aleph. La asociación le permitirá a la nueva escudería de la F1 abordar las activaciones con un mayor nivel relevancia local, ayudando a garantizar que, cuando el equipo esté presente en mercados clave, lo haga de maneras que se sientan culturalmente conectadas y no genéricas.

Desde la identificación de comunidades locales y puntos de entrada, hasta la amplificación de activaciones para que sean vistas y sentidas por las audiencias locales, la alianza fortalece el vínculo entre la plataforma global del equipo y las comunidades locales de fans.

Stefano Battiston, Director Comercial de Audi Revolut F1 Team, afirmó: “Audi Revolut F1 Team se construye sobre una plataforma global, pero la relevancia es siempre local. Competimos en diferentes ciudades, culturas y comunidades de todo el mundo, y nuestra ambición es activar y generar valor en cada una de ellas de una manera que se sienta auténtica y acerque el deporte a los fans. Nuestra asociación con Aleph respalda nuestra capacidad de traducir una plataforma global de equipo conectando con los fans en sus propios términos, en sus mercados y dentro de su contexto cultural”.

Gastón Taratuta, fundador y CEO de Aleph, señaló: “Audi Revolut F1 Team ofrece una plataforma global con una fuerte interacción local. El foco de Aleph está en la innovación, la agilidad y una visión ‘glo-cal’ se alinea estrechamente con Audi Revolut F1 Team, por eso esta alianza se siente tan poderosa y natural. Compartimos la emoción por el debut del equipo y esperamos involucrar a todo nuestro ecosistema -socios, clientes y colaboradores- por igual”.

RM