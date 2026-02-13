La empresas de conectividad satelital, Myriota, anunció el lanzamiento de AssetHawk. Este rastreador de activos está desarrollado para ofrecer visibilidad global confiable más allá del alcance de las redes celulares tradicionales.

Impulsado por la conectividad HyperPulse, este nuevo servicio permite el seguimiento escalable de remolques, contenedores, pallets, vehículos y activos sin alimentación eléctrica a lo largo de extensas geografías. Esto ayuda a los operadores a verificar hitos de entrega, reducir la pérdida de activos, mejorar la utilización, disminuir los costos operativos y aumentar los márgenes a medida que las flotas y los despliegues crecen.

A medida que las cadenas de suministro se vuelven cada vez más complejas, los puntos ciegos y las interrupciones en la cobertura terrestre generan riesgos operativos y financieros significativos, especialmente en sectores como transporte y logística, alquiler de equipos, minería y agricultura.

Este servicio aborda estos desafíos al combinar conectividad satelital 5G de Redes No Terrestres (NTN) en un dispositivo de seguimiento diseñado específicamente para este fin, ofreciendo uno de los rastreadores satelitales de activos más accesibles y con mayor cantidad de funciones disponibles en la actualidad.

Facilidad, resistencia y bajo consumo

AssetHawk se integra sin problemas con plataformas de visualización y analítica de terceros. Su diseño compacto lo hace especialmente adecuado para flotas rotativas y activos temporales. Su carcasa con certificación IP68 garantiza un funcionamiento confiable en condiciones adversas, resistiendo la inmersión, el polvo, los impactos y las temperaturas extremas habituales en la minería, la agricultura y la industria pesada.

Para despliegues de largo plazo, está diseñado para minimizar los costos operativos. Su hardware de bajo consumo ofrece una autonomía de batería de hasta 10 años con dos baterías AA, mientras que su firmware inteligente incrementa automáticamente la frecuencia de actualización de la ubicación cuando detecta movimiento. De este modo proporciona información más precisa mientras que optimiza el consumo energético y los costos operativos.

El dispositivo opera sobre una arquitectura basada en estándares 3GPP Release 17 y utiliza rutas de datos privadas para proteger contra accesos no autorizados o interferencias. Esto garantiza que la seguridad y la integridad de los datos estén integradas desde el diseño de la plataforma. Respaldado por la experiencia de más de una década de Myriota en la operación comercial de redes satelitales seguras, AssetHawk responde a las necesidades de clientes gubernamentales y empresariales, donde la confianza y la resiliencia son esenciales.

Ben Cade, CEO de Myriota, afirmó: “La mayoría de los proyectos de seguimiento no fracasan en el laboratorio, sino cuando se escalan. Es en ese punto donde los reemplazos de baterías, las brechas de cobertura y las integraciones complejas erosionan el caso de negocio. AssetHawk ha sido diseñado para cambiar esa ecuación. Al ofrecer cobertura global, una vida útil predecible de varios años y una integración sencilla en un solo dispositivo, brindamos a los proveedores de soluciones y a integradores de sistemas una forma de escalar el seguimiento de manera rentable, incluso para activos que antes eran demasiado remotos o de bajo valor como para justificar un rastreador”.

El rastreador estará disponible próximamente con capacidades opcionales de Bluetooth Low Energy, lo que permitirá capturar valiosos datos de estado a partir de sensores Bluetooth, incluidos temperatura, vibración y otras métricas ambientales.

AssetHawk ya se puede comprar en Argentina, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Brasil y México, y se prevé su lanzamiento en mercados adicionales próximamente.

RM