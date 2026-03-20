Mercado Libre anunció la creación del mayor centro de almacenamiento del país

Mercado Libre anunció el desarrollo de un nuevo Centro de Almacenamiento con el objetivo de ampliar su capacidad logística y mejorar los tiempos de entrega en todo el país. Ubicado en el partido de Escobar, y a cargo de Plaza Logística, el proyecto contempla una inversión conjunta de 115 millones de dólares y permitirá fortalecer de manera significativa la red logística de la compañía, acompañando el crecimiento del comercio electrónico en Argentina.

Con más de 100 mil metros cuadrados de superficie, el nuevo centro tendrá capacidad para procesar hasta 130 mil productos por día y almacenar más de 2 millones de artículos voluminosos. A su vez, permitirá mejorar la eficiencia de los envíos, facilitar las entregas en 24 horas y generará 1.300 nuevos puestos de trabajo directos, además de cientos de empleos indirectos. Este proyecto se enmarca dentro del plan de inversiones de 3.400 millones de dólares anunciado por Mercado Libre para Argentina en 2026, que incluirá tanto bienes de capital como gastos operativos

El nuevo centro de almacenamiento complementará la operación de los dos ubicados en el Mercado Central, el de Tres de Febrero, y los 40 centros logísticos de última milla que se encuentran distribuidos en distintas provincias del país, contribuyendo a una red más eficiente, que conecta a millones de usuarios con cientos de miles de vendedores.

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“Este nuevo centro en Escobar será el cuarto de nuestra red en Argentina y en menos de 18 meses habremos cuadruplicado nuestra capacidad operativa en el país. La ampliación de la red logística es clave para seguir mejorando la experiencia de quienes compran y venden a través de nuestra plataforma, y este proyecto, que desarrollamos junto a Plaza Logística, nos permitirá generar empleo y seguir acompañando el crecimiento de miles de PyMEs en todo el país. En este caso elegimos Escobar porque ofrece condiciones muy favorables para impulsar inversiones productivas de gran escala, con una ubicación estratégica y una infraestructura que acompaña el desarrollo logístico que requiere el comercio electrónico”, señaló Juan Martin de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina.

“Nos enorgullece ser merecedores una vez más de la confianza de Mercado Libre para el desarrollo de su Centro de Almacenamiento más grande del país. Con esta nueva inversión, Plaza Logística consolida su liderazgo en Argentina y ratifica su compromiso con el crecimiento del país, desarrollando la infraestructura necesaria de acuerdo con los más altos estándares de calidad y sustentabilidad internacional”, señaló Ramiro Molina, Gerente General de Plaza Logística.

Por su parte, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, sostuvo: “La llegada de Mercado Libre a nuestro distrito es el resultado de un modelo de gestión que cree profundamente en la sinergia público-privada. En Escobar vemos al sector privado como un aliado estratégico para el desarrollo. Por eso eliminamos trabas burocráticas y ofrecemos previsibilidad para que grandes proyectos se hagan realidad. Esta inversión histórica fortalece nuestro perfil de polo logístico y tecnológico y cumple nuestro objetivo primordial: ser un Estado facilitador que ayude a generar puestos de trabajo genuinos que mejoren la calidad de vida de la gente. Hace un año comenzamos este proceso, que hoy se hace realidad.”

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El e-commerce potencia las ventas de las PyMEs y emprendedores

En los últimos años, la expansión del e-commerce impulsó la creación de empleo directo e indirecto y permitió que casi el 90% de las PyMEs que operan en Mercado Libre vendan más allá de su ciudad de origen, siendo además la principal fuente de ingresos para el 49% de ellas. En este contexto, los centros logísticos resultan clave para potenciar ese crecimiento, ya que permiten ampliar ventas, llegar más rápido a nuevos mercados y escalar operaciones, generando un impacto positivo en toda la cadena de valor.

RM