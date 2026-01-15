La compra de reservas que no fue tapa: el mensaje de Galperin sobre el BCRA

El empresario Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, volvió a intervenir en el debate económico con un mensaje sobre las operaciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el mercado cambiario.

“Si en vez de comprar US$187 millones el BCRA hubiera vendido ese monto, la noticia sería tapa de todos los diarios… ya son varios días seguidos que el BCRA viene comprando millones de US$”, escribió Galperin en su cuenta de X (ex Twitter).

El posteo de Galperin hace referencia a un informe oficial difundido por el propio Banco Central de la República Argentina (BCRA) bajo la etiqueta #DataBCRA, correspondiente al miércoles 14 de enero de 2026.

Marcos Galperin reveló los motivos por los que decidió dar un paso al costado de Mercado Libre

Según ese reporte, la autoridad monetaria:

Compró US$187 millones en el mercado de cambios

Elevó las reservas internacionales a US$44.717 millones

Mantuvo el tipo de cambio minorista promedio vendedor en $1.475,003

El mensaje de Marcos Galperin tras la disparada del riesgo país

El mensaje del empresario está en sintonía con declaraciones del propio ministro Caputo en el cual subrayaba: “Somos el equipo económico que más reservas compró en la historia, lejos, por más del doble del segundo que más compró”.

Durante su charla en el Encuentro de Lideres a inicios de diciembre, Caputo explicó que era necesario distinguir entre la compra de reservas y acumulación de las mismas.

“Argentina ha comprado reservas internacionales récord, pero ha sido difícil acumularlas porque heredamos una situación de deuda enorme con el mercado, importadores y multilaterales. Durante estos 20 meses no hemos hecho otra cosa que honrar las deudas, algo que este gobierno va a seguir haciendo siempre”, precisó el Ministro.

RM