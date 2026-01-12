"Principio del solo tú": el método anti-multitarea de Tim Cook

En un mundo donde el "multitasking" (multitarea) pareciera ser una habilidad obligatoria, algunos de los empresarios más exitosos del mundo prefieren simplificar, reducir el ruido y centrarse sólo en lo que de verdad hace avanzar su trabajo. Tal es el caso de Tim Cook, director ejecutivo de Apple desde 2011, y conocido por aplicar lo que se conoce como el "principio del solo tu".

Esta idea que también se atribuye a Jeff Bezos está pensada para personas con muchas tareas sobre la mesa. Este principio parte de una pregunta muy simple: si hay otra persona que puede hacerse cargo de una tarea con garantías, esa tarea debería salir de la lista del propio directivo y pasar a manos de esa persona.

De esta forma, el CEO de Apple busca reservar su tiempo para aquellas responsabilidades que sólo él puede asumir. .Así, a diferencia de Steve Jobs, al que le gustaba visitar con frecuencia a los equipos de ingenieros y diseñadores, Cook se centra más en dar instrucciones claras y confiar en que esos equipos ejecutarán bien el trabajo en el día a día.

Bajo esta normativa, delegar se convierte así en una herramienta clave para que el día sea más productivo. Al quitarse de encima tareas que otros pueden hacer, se libera tiempo y energía mental para avanzar en los proyectos que de verdad mueven la aguja, en lugar de quedarse atrapado en tareas que simplemente ocupan la agenda.

Si bien esta posibilidad no está al alcance de todos, Cook y Bezos ofrecen una pista útil: incluso si no se puede pasar trabajo a otra persona, sí se puede elegir qué va primero y qué tareas pueden esperar. Priorizar lo que sólo tú puedes hacer y reducir el ruido del resto (aunque sea simplemente posponiéndolo) ayuda a mantener la concentración en lo importante, y a evitar esa sensación de estar siempre apagando fuegos sin avanzar realmente en el proyecto central.

Esto significa aceptar que no se puede hacer todo a la vez y que abrazar la multitarea es contraproducente y solo trae más cansancio y menos resultados. En cambio, un enfoque en el que se apueste por priorizar las tarea protege los bloques de tiempo de trabajo profundo y asume que decir "no" o "no ahora" a ciertas tareas es una condición necesaria para concentrarse en lo que realmente importa.

Rutina anti-multitarea

Cook suele comenzar su día muy temprano en la mañana para aprovechar al máximo las herramientas de sus dispositivos para evitar distracciones y para mantener un entorno de trabajo donde la dispersión tiene poco espacio.

En lugar de intentar abarcarlo todo, el CEO de Apple organiza su día con el fin de que cada franja horaria tenga un propósito claro. Esto le permite reducir al mínimo los cambios constantes de tarea que suelen disparar el estrés y reducir la calidad del trabajo.

Esta filosofía se apoya en separar lo urgente de lo importante y en identificar qué decisiones necesitan su atención directa y cuáles pueden avanzar igual de bien si las lleva otra persona de su equipo.

RM