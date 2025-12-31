Los 10 hombres más ricos del 2025

El 2025 no será un año más en la vida de Elon Musk. El empresario, dueño de Tesla, X y SpaceX, entre otras compañías, comenzó el año como uno de los asesores más cercanos del presidente Donald Trump y lo termina totalmente alejado del líder republicano, al punto de considerar la fundación de su propio partido político.

A sus vaivenes políticos se suman los económicos. Mientras el empresario sudafricano, nacionalizado estadounidense, gozaba del favor de Trump, su patrimonio sufrió la mayor pérdida registrada entre los multimillonarios del mundo: una caída superior a los US$ 17.000 millones.

El desplome estuvo estrechamente vinculado a su creciente involucramiento en la política estadounidense. Su papel al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) lo colocó en el centro del debate público y desató una serie de controversias que impactaron tanto en sus empresas como en su marca personal.

Todo esto cambió en mayo, cuando su relación con Trump se desmoronó. Si bien el fin de ese vínculo erosionó cualquier pretensión política del empresario, le permitió volver a enfocarse en sus negocios y continuar incrementando su fortuna.

En enero de 2025, Musk contaba con un patrimonio de US$ 421.000 millones; hoy, 31 de diciembre, alcanza los US$ 729.000 millones. En otras palabras, el hombre más rico del mundo sumó US$ 333.000 millones a su fortuna en lo que va del año, una cifra superior al patrimonio total de la segunda persona más rica del mundo, Larry Page, cofundador de Google, que posee US$ 257.500 millones.

De manera asombrosa, Musk es más rico que los 620 multimillonarios “más pobres” del mundo, todos juntos.

Otro de los grandes protagonistas de este año fue Larry Ellison, cofundador de Oracle. El empresario, que ocupa el segundo puesto del ranking de Forbes, acumula un patrimonio estimado de US$ 250.000 millones, US$ 41.000 millones más que a comienzos de 2025.

Por su parte, Larry Page y Sergey Brin, cofundadores de Google, sumaron en conjunto US$ 185.000 millones este año, impulsados por el lanzamiento de Gemini 3, el modelo de inteligencia artificial de Alphabet —la empresa matriz del gigante tecnológico—, que salió a competir con compañías como OpenAI y DeepSeek.

En tanto, las acciones de Nvidia, fabricante de chips gráficos, subieron 33 % en lo que va de 2025, lo que incrementó en US$ 42.000 millones el patrimonio neto de su cofundador, Jensen Huang. Ese crecimiento convirtió, por un breve período, a un ejecutivo y a un veterano integrante del directorio de Nvidia en el quinto y sexto multimillonario del ranking.

Los 10 hombres más ricos del mundo

1. Elon Musk (US$ 729.700 millones)

2. Larry Page (US$ 257.500 millones)

3. Larry Ellison (US$ 247.700 millones)

4. Jeff Bezos (US$ 243.900 millones)

5. Sergey Brin (US$ 237.600 millones)

6. Mark Zuckerberg (US$ 228.300 millones)

7. Bernard Arnault (US$ 193.800 millones)

8. Jensen Huang (US$ 162.800 millones)

9.Warren Buffett (US$ 149.000 millones)

10. Steve Ballmer (US$ 148.200 millones)