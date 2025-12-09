A pocos días de su salida como director ejecutivo de Mercado Libre, Marcos Galperin disfruta del legado construido. En una entrevista con Bloomberg, el empresario habló sobre su decisión y reflexionó sobre otros fundadores que no supieron o no quisieron desprenderse del poder en el momento justo y aseguró que “el verdadero poder es elegir cuándo dar un paso al costado”.

Si bien es una decisión tomada, Galperin reconoció que no fue fácil. La meditó y hasta lloró por ella, mientras su junta directiva “hizo algunas preguntas desafiantes”. Pero quería hacerlo mientras la empresa iba bien, y no solo cuando el momento fuera adecuado para él personalmente. Cabe señalar que la empresa ya suma 27 trimestres consecutivos con un crecimiento de ingresos del 30% o más.

Por otro lado, el empresario se refirió a la opinión de su familia sobre su semirretiro de Mercado Libre y comentó que tienen curiosidad por saber cómo va a funcionar. Galperi no es de las personas que ceden el control fácil, pero al mismo tiempo confía en que Szarfsztejn tomará dirección de él: “Interactuamos muy bien juntos, así que todo lo que yo considere importante, él me escuchará y actuará en consecuencia”, señaló.

Como era de esperar, el fundador del unicornio argentino planea seguir ligado a la compañía, al menos por los próximos cinco años. En la entrevista de Bloomberg cuentan que un área de mucho interés para Galperin es la inteligencia artificial. De hecho, en el artículo detallan que el empresario cree que liberándose de sus responsabilidades diarias de CEO podrá investigar la tecnología más a fondo. Incluso, dice que puede pasar horas viendo videos introductorios en YouTube sobre el tema. Imagina un asesor de IA que algún día ayude a los usuarios de Mercado Pago a pagar sus cuentas y luego asigne automáticamente cualquier ingreso extra a fondos de inversión alineados con su edad y perfil de riesgo. “Vamos a darle al ciudadano promedio el mejor banquero privado del mundo”, afirmó.

Galperin y la competencia con Shein y Temu

A pesar de los años de sólido desempeño de la empresa, el sucesor de Galperin enfrentará una competencia creciente desde el extranjero. Amazon sigue invirtiendo dinero en América Latina y recientemente anunció una asociación con la fintech brasileña Nubank para ofrecer opciones de pago y préstamos a sus clientes. Las acciones de Mercado Libre cayeron un 8% el día que se anunció el acuerdo. Galperin afirma que “somos una empresa mucho mejor” que en el pasado, gracias a la rivalidad con Bezos & Co., y señala que eso lo inspiró a desarrollar una red de más de 30 centros de distribución en toda la región para garantizar entregas más rápidas.

Luego están Temu y Shein, las empresas chinas de comercio electrónico que permiten a los clientes comprar artículos baratos directamente de fábricas asiáticas, a menudo sin tener que pagar aranceles de importación. Galperin no dirá si está tratando de persuadir a líderes locales, incluido el presidente argentino Javier Milei, para que tomen medidas contra las importaciones chinas libres de aranceles. “Se podría argumentar que es injusto para las grandes cadenas minoristas que declaran y pagan impuestos”, dice. “Pero no nos corresponde a nosotros hacer lobby ante los gobiernos por eso”, agrega.

Rol activo en las rede sociales

En el último tiempo, Galperin también se volvió muy activo política y públicamente. El año pasado recibió a Milei en la oficina de Mercado Libre en Buenos Aires y apoya las reformas de libre mercado de Milei y los profundos recortes de gastos que eliminaron un déficit federal crónico.

En ese sentido, espera que Milei pueda concretar las reformas laborales, previsionales y fiscales que ahora se debaten en el Congreso argentino. Calificó el respaldo de US$ 20.000 millones del gobierno de Trump a Milei, junto con un marco para un acuerdo de libre comercio, como “muy positivo” y opinó que el acuerdo reducirá aranceles y “mejorará la competencia”.

En su cuenta de X aboga por las criptomonedas y reformas de políticas mientras critica abiertamente lo que considera wokismo, periodismo sesgado y políticas migratorias laxas, especialmente de países islámicos.

“Creo que mucha gente en Occidente parece no gustar de la civilización occidental”, detalló con firmeza. “La meritocracia es la forma de dirigir una empresa y un país, y es la base del éxito que ha tenido la civilización occidental”.

