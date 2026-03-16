Marcos Galperin volvió a atacar al socialismo y lanzó una crítica al kirchnerismo en redes

En un contexto de gran incertidumbre sobre el futuro del comunismo en Cuba, el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, volvió a meterse de lleno en el debate político. A través de dos publicaciones en X, el empresario argentino cuestionó al socialismo y compartió un archivo con declaraciones de Hugo Chávez durante su campaña presidencial de 1998, en las que el líder venezolano afirmaba que no impulsaría un modelo socialista ni comunista y que respetaría la propiedad privada.

El multimillonario aprovechó la oportunidad para apuntar nuevamente contra el kirchnerismo. En el posteo, Galperin asegura que Fidel Castro, antes de quedarse con el poder, hacía declaraciones similares a las de Chávez. "Al menos los Kukas te la dicen de entrada!", aseveró.

En un segundo posteo, el ex CEO de Mercado Libre, volvió a insistir con su crítica al socialismo y a los modelos económicos con fuerte intervención estatal, una postura que el fundador de Mercado Libre sostiene desde hace años en redes sociales.

El contundente apoyo de Marcos Galperin a Javier Milei

La tensión con el kirchnerismo

Las publicaciones de esta semana reflejaron una disputa que lleva años: la relación tensa entre Galperin y el kirchnerismo.

El empresario fue criticado en distintas oportunidades por dirigentes cercanos a ese espacio político, especialmente por su mudanza a Uruguay y por el modelo laboral de la compañía. A su vez, Galperin respondió en numerosas ocasiones desde redes sociales, con comentarios irónicos o críticas directas al intervencionismo estatal.

Uno de los episodios más comentados ocurrió cuando trascendió que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner tenía inversiones en acciones de Mercado Libre. En ese momento, el empresario ironizó en redes: “Con la de ellos son capitalistas. El socialismo es siempre con la tuya contribuyente”.