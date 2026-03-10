Ranking Forbes: ¿Cómo quedó la lista de los empresarios argentinos más ricos de 2026?

Como cada año, la revista Forbes publicó la lista de los hombres más ricos del mundo. En esta ocasión son 6 los argentinos que figuran en el ranking, provenientes del sector de la tecnología, el real estate, las finanzas, la construcción y la energía.

Con una fortuna conjunta de más de US$ 26.000 millones, los empresarios que figuran este año son: Paolo Rocca, Marcos Galperin, Alejandro Bulgheroni, Eduardo Eurnekian, Eduardo Costantini y Delfín Jorge Ezequiel Carballo.

Países con mayor cantidad de millonarios y multimillonarios

Uno por uno, los argentinos más ricos del mundo

La lista empieza con una sorpresa, ya que no es Marcos Galperin, dueño del unicornio Mercado LIbre, quien la encabeza, sino Paolo Rocca. Con un patrimonio de US$ 7.300 millones, la cabeza del Grupo Techint se ubica en el puesto 528 del ranking mundial. En total, el Grupo Techint factura más de US$22.000 millones anuales y emplea a unas 52.000 personas en todo el mundo.

El segundo lugar, el 542 a nivel global, sí lo ocupa Galperin. El ex CEO de Mercado Libre sufrió un retroceso en su patrimonio en el curso de 2025 y pasó de US$8000 millones a US$7200 millones. El podio en el ámbito local lo completa Alejandro Bulgheroni. Dueños del 25% de Pan American Energy Group, el patrimonio actual es de US$5100 millones. Su puesto en la lista completa es el 837.

A sus 93 años, Eduardo Eurnekian, dueño de Corporación América y gestor de Aeropuertos Argentina, experimentó el salto patrimonial más significativo destacando en el cuatro lugar. Su patrimonio asciende a US$4800 millones, un salto importante versus los US$3400 millones del año pasado. En tanto, el fundador del MALBA y desarrollador inmobiliario, Eduardo Costantini, en el puesto 2858, tiene un patrimonio de US$1300 millones.

Quien completa la lista es Delfín Jorge Ezequiel Carballo. Al igual que Galperin, con una pequeña baja, la cabeza de Banco Macro ostenta el puesto 3332 con una fortuna de US$1000 millones.

RM