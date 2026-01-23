Quién es Javier Catoni, el empresario experto en seguridad de élite que lanza su candidatura política

Desde muy chico Javier Catoni siempre se sintió atraído por el mundo militar. El propio Catoni contó en una entrevista con un medio argentino que su acercamiento comenzó con los desfiles por el 25 de Mayo en Avenida Libertador. "Me quedaba desde la mañana hasta la tarde. Fue una etapa que viví durante ocho años, en donde me fascinaban los uniformes, cómo caminaban estructurados, sin una voz de dirección. La rectitud que tenían, los equipamientos. Todo", comentó a TN en una ocasión.

En diciembre de 1993, el empresario fue convocado para realizar el servicio militar. Si bien había sido asignado a la marina en un curso que duraría un año y medio, su oportunidad quedó truncada a causa del asesinato del soldado Omar Carrasco en 1994 y el fin del servicio militar.

Sin embargo, el destino volvió a unirlo a su pasión. Un día mientras estaba practicando tiro en el polígono, un hombre se le acercó a felicitarlo por su desempeño y le dejó una una tarjeta personal. Resultó ser el jefe de seguridad seguridad de la Familia Pérez Companc que lo quería reclutar para formar parte de su equipo de custodia.

“Arranqué de abajo en la parte de seguridad. Cada ascenso y las tareas de campo me llevaron a viajar por todo el mundo", detalló. Con el tiempo, Catoni decidió irse del país para trabajar en una empresa estadounidense que hacía trabajos en distintas partes del mundo. "Hacíamos planes de contingencia o seguridad para privados”, precisó.

Luego de viajar por todo el mundo, Catonia abandonó el mundo de la seguridad privada para iniciar un proyecto familiar en La Pampa, en la que dividió un amplio terreno para la ganadería y el centro de entrenamiento.

Hoy en día, dirige una empresa de seguridad y tiene al menos 54 países a cargo, siempre dentro de la actividad privada. Con más de 20 años de experiencia, una de sus especialidades es actuar frente a crisis, sociales, económicas y/o bélicas en diversos países.

Maneja el castellano, inglés, francés, portugués y alemán de manera casi nativa; y el árabe e italiano como para hacerse entender frente a un conflicto. Uno de sus mayores desempeños comenzó a principios del 2000 con la ola de terrorismo en Estados Unidos y Europa, posterior al atentado a las torres gemelas. Cabe mencionar que realizó tareas de prevención en el palacio de Buckingham y con muchos hombres poderosos que integran los Top 50 de Forbes y manejan un perfil bajo. Una de las tareas que realiza Javier es de acción social.

Javier Catoni lanza su candidatura política

Catoni confirmó que evalúa una candidatura política para las elecciones de 2027, con la posibilidad de postularse a la intendencia de Santa Rosa, la iniciativa surge a partir de contactos y conversaciones mantenidas con referentes del ámbito nacional, vinculados al espacio de La Libertad Avanza. La propuesta viene de arriba, de un tocayo mío”

Por el momento el especialista en seguridad no se encuentra afiliado formalmente a ese partido, aunque hay planes en agenda que en los próximos meses podrían producirse definiciones respecto de su participación electoral. Su decisión responde a una postura ciudadana frente a lo que considera falencias en la gestión pública y a la necesidad de involucrarse de manera activa en los asuntos locales.

En ese marco, actualmente mantiene reuniones con dirigentes nacionales y que se encuentra en proceso de conformar un equipo de trabajo, con una estrategia de construcción política gradual orientada a los próximos comicios. Asimismo, aún no ha mantenido encuentros con el diputado nacional Adrián Ravier, presidente de La Libertad Avanza en La Pampa, y que los primeros acercamientos provienen de instancias superiores dentro del espacio político.

“No estoy afiliado a LLA y mi propuesta hoy es no hacer la vista gorda, como ciudadano, a errores y brutalidades que cometen nuestros dirigentes. No es más ni menos que ser quien soy: hecho y derecho, recto y sin vueltas, más allá de lo que es política. Soy de la idea de que hay ir de menor a mayor, de granito a granito; puede ser desde una Comisión Vecinal, la Ciudad, la Provincia. He tenido un sinnúmero de reuniones con Nación para tentarme con propuestas más firmes con miras a futuras elecciones y estoy armando un equipo”, destaco Catoni.

“En el Parque Lineal se tiraron infinidad de cohetes y eso está prohibido, yo tengo la factura de todo lo que se gastaron ahí. En la inauguración de la pileta de la laguna Don Tomás tiraron cualquier cantidad de pirotecnia y es algo que no lo permite el propio municipio; entonces no se puede borrar con el codo lo que se escribe con la mano. En los comentarios que me hacen a mí hay 7 mil que me apoyan y sólo uno que no, y la gente pide por sus problemas cotidianos: ‘no te olvides de las cloacas, de la seguridad, de los lugares donde funcionan las cocinas de drogas’; entonces es eso a lo que hay que atender”.

El empresario aseveró que tiene “reuniones en Nación” y dio a entender que lo tentó el presidente Javier Milei para que sea candidato en 2027. Ravier se va a enterar por los medios, ya que “no hablé con él porque esto viene bien de arriba”.

Javier Catoni dio el primer paso a fin de año con una publicación en Instagram. Ahora, confirma que lo tentaron de La Libertad Avanza de Argentina, sin que se haya reunido todavía con Adrían Ravier, presidente de la filial provincia

Fundacion Catoni

Catoni anticipó también la creación de la Fundación Catoni: Sembrando Futuro, una organización sin fines de lucro que será presentada próximamente y que funcionará como eje de acción social y comunitaria. Entre los proyectos iniciales mencionados se encuentra la puesta en marcha de un parque recreativo temático para perros, que contará con servicios veterinarios, nutricionales y espacios de recreación. Desde la fundación señalaron que no se solicitarán aportes económicos para su funcionamiento.

El empresario expresó cuestionamientos hacia la gestión municipal por el uso de pirotecnia durante eventos públicos realizados en las fiestas de fin de año, al considerar que se habrían incumplido normativas vigentes. En ese contexto, sostuvo que recibe demandas ciudadanas vinculadas a problemáticas cotidianas como infraestructura sanitaria, seguridad y narcotráfico.

