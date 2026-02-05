Jeff Bezos despidió a casi un tercio de sus empleados de The Washington Post

The Washington Post, propiedad de Jeff Bezos, despidió a casi un tercio de sus empleados este miércoles 4 de febrero. Hasta el momento, el magnate estadounidense prefirió no hacer comentarios sobre esta decisión.

Desde CNN informaron que Bezos estuvo presionando al al equipo directivo de The Post para que la publicación vuelva a ser rentable, pero muchos periodistas del medio están en contra de su enfoque e, incluso, cuestionaron sus motivos. “Bezos no intenta salvar a The Washington Post. Intenta sobrevivir a Donald Trump”, declaró Glenn Kessler, exverificador de datos del Post, en una columna a principios de esta semana.

De a cuerdo a lo trascendido, los empleados del periódico llevaban varias semanas preparándose ante la posibilidad de esta ola de despidos. Finalmente, este miércoles por la mañana, los trabajadores que no forman más parte de la nómina fueron comunicados que “se quedaran en casa hoy” mientras se enviaban avisos sobre los despidos.

“Estas medidas incluyen reducciones sustanciales en la redacción que afectan a casi todos los departamentos de noticias”, declaró el editor ejecutivo Matt Murray en un memorando interno.

Personas más ricas, más felices y trabajando menos, el 2045, según Jeff Bezos

El impacto incluye la drástica reducción de la sección de Metro, el cierre de casi toda la sección de Deportes, el cierre de la sección de Libros y la cancelación del podcast diario “Post Reports”, según informaron fuentes del periódico.

La cobertura internacional del Post también se reducirá notablemente, aunque algunas corresponsales fuera de EE.UU. mantendrán una “presencia estratégica en el extranjero”, afirmó Murray. También se anunciaron importantes recortes en el área comercial de las operaciones de The Post, que se encuentra en crisis.

Murray afirmó que “esta reestructuración ayudará a asegurar nuestro futuro al servicio de nuestra misión periodística y nos brindará estabilidad de cara al futuro”, aunque muchos empleados se mostraron escépticos ante su afirmación.

Por su parte, el legendario exeditor ejecutivo de The Post, Marty Baron, declaró en un comunicado que “este es uno de los días más oscuros en la historia de una de las organizaciones de noticias más importantes del mundo”. “Por supuesto, hubo graves problemas comerciales que debían abordarse”, escribió Baron. “Nadie puede negarlo”.

Compañía predilecta de Jeff Bezos se prepara para un recorte de personal

The Post, como muchos otros periódicos estadounidenses, ha experimentado numerosas rondas de recortes de costos a lo largo de los años. Pero esas dificultades “se agravaron enormemente por decisiones desacertadas que vinieron desde la cúpula”, escribió Baron.

Según Baron, cientos de miles de suscriptores leales “se alejaron” como consecuencia de la decisión de Bezos a finales de 2024 de retirar su respaldo a Kamala Harris en una página editorial.

Otro de los motivos por los que cayó el número de suscriptores fueron los intentos de Bezos por congraciarse con Trump. Cabe recordar que durante la campaña de Trump y su posterior asunción, el multimillonario esbozó una nueva visión para la otrora respetada sección de opinión del Post, promoviendo ideales libertarios, incluyendo el libre mercado y las libertades personales. Esa decisión llevó al editor de opinión David Shipley a abandonar la empresa.

Por último, Baron recordó que cuando dirigía la redacción, Bezos “a menudo declaraba que el éxito del Post sería uno de los logros de los que más se enorgullecería en su vida. Ojalá hubiera percibido ese mismo espíritu hoy. No hay rastro de él”.

RM