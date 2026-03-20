La Anónima y Grupo Libertad anuncian un acuerdo por la adquisición de doce hipermercados Libertad

La Anónima adquirirá parcialmente el fondo de comercio de la división de Hipermercados de Grupo Libertad. Con esta operación, la conocida cadena de supermercados del sur argentino incorporará un centro de distribución y 12 nuevas sucursales: cuatro ubicadas en la ciudad de Córdoba, dos en Tucumán y el resto distribuidas en Rosario, Salta, San Juan, Rafaela, Posadas y Santiago del Estero. El acuerdo contempla además que los colaboradores que actualmente se desempeñan en los establecimientos alcanzados por la operación pasarán a ser empleados de La Anónima, garantizando la continuidad laboral y asegurando una transición ordenada de las operaciones.

Con esta adquisición, La Anónima refuerza su presencia en el centro y norte del país y la consolida como la cadena de supermercados con mayor presencia en el interior de la Argentina.Para Grupo Libertad, este acuerdo representa un paso relevante dentro de su estrategia de concentración en el desarrollo y gestión del negocio de Real Estate, a través del fortalecimiento de la operación de los Centros Comerciales Paseo Libertad.

Ambas compañías destacaron que el acuerdo refleja una visión compartida de desarrollo del comercio en Argentina, fortaleciendo las economías regionales, impulsando inversiones y generando oportunidades de crecimiento para colaboradores, proveedores y comunidades locales.

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"Estamos muy orgullosos de este acuerdo con La Anónima; sabemos que nuestras tiendas quedan en las mejores manos y que se generarán nuevas oportunidades para colaboradores, proveedores y clientes. Por su parte, desde Grupo Libertad focalizaremos nuestra operación en los centros comerciales Paseo Libertad para ofrecer la mejor experiencia a nuestros clientes. Expandir nuestro Real Estate en Argentina nos permite trabajar por la sostenibilidad de la empresa en el corto, mediano y largo plazo, con un negocio que genera valor en el país y en la región", declaró Carlos Calleja, vicepresidente del Directorio de Grupo Libertad.

"Este acuerdo nos abre una oportunidad única de crecimiento y expansión en una región donde La Anónima casi no tenía presencia, lo que nos permite llegar a nuevos clientes y comunidades. Estamos convencidos de que estas tiendas potenciarán nuestra red comercial y refuerzan nuestro compromiso con el desarrollo del país", declaró Federico Braun, presidente del Directorio de La Anónima.

El proceso de transición de los locales se realizará de manera gradual durante los próximos meses, garantizando la continuidad de las operaciones y el servicio a los clientes.