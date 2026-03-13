Argentina ocupa el 9° lugar en el ranking global de certificaciones

Para visibilizar a las compañías certificadas que cumplen altos estándares de impacto social, ambiental y económico, el movimiento Sistema B impulsa desde hace diez años que durante el mes de marzo se celebre a estas compañías.

Las Corporaciones B Certificadas, o B Corps, son empresas verificadas por B Lab por cumplir con altos estándares de desempeño social y ambiental, transparencia y responsabilidad. Para convertirse en una Empresa B, una compañía debe completar el proceso de Certificación B Corp, que es una una rigurosa evaluación de su impacto empresarial según los Estándares B Lab. Si se considera que la empresa cumple con estos altos estándares de desempeño social y ambiental verificado, transparencia pública y responsabilidad legal, puede iniciar su camino hacia la certificación B Corporation.

En Argentina hay aproximadamente 280 empresas B, de distintos rubros que están certificadas, lo que la convierte en el noveno país en cantidad y el segundo en Latinoamérica. Entre estas compañías está Hidrolit por su impacto directo sobre el agua y el consumo sin riesgos para la salud.

Hidrolit es una empresa de la industria en Argentina en el desarrollo de sistemas de tratamiento de aguas certificada como Sistema B, una distinción que reconoce altos estándares de desempeño social y ambiental, transparencia y responsabilidad. A diferencia de otras certificaciones, la Certificación de Empresa B evalúa integralmente el impacto de toda la empresa —no solo productos o procesos— considerando cinco áreas fundamentales: gobernanza, trabajadores, comunidad, medio ambiente y clientes, y exige un compromiso legal de proteger su misión en los estatutos societarios.

Para obtener la certificación, las organizaciones deben completar la Evaluación de Impacto B™, alcanzar una puntuación mínima verificada (generalmente igual o superior a 80 puntos), y someterse a un proceso de verificación riguroso realizado por B Lab/TM, la entidad que otorga la certificación globalmente. Una vez obtenida, la certificación tiene una vigencia de tres años y requiere recertificación periódica para asegurar la mejora continua de sus prácticas.

Especializada en tratamiento, purificación y filtración de agua, Hidrolit nació para dar respuesta a una problemática de salud pública vinculada a la presencia de arsénico en el agua. A partir de ese desafío, desarrolló tecnología propia que mejora la calidad del recurso para millones de personas y, al mismo tiempo, disminuye el impacto ambiental asociado al consumo de plástico.

Su modelo de negocio integra criterios de triple impacto —económico, social y ambiental—, consolidando un liderazgo basado en la innovación, la sustentabilidad y la generación de valor real para la comunidad. Con una valuación cercana a los US$ 100 millones, operaciones internacionales y un portafolio que abarca desde purificadores domiciliarios hasta soluciones industriales, la compañía continúa expandiendo su presencia regional y respetando al medio ambiente no solo “de palabra” sino luciendo orgullosamente su certificación B.