Como es la plataforma que conecta a pacientes, médicos y farmacias para hacer todo más fácil

En un mercado de salud atravesado por la digitalización, la inteligencia artificial y la eficiencia operativa, Extendeal levantó más de U$S 20 millones de inversión, permitiéndole desarrollar una nueva plataforma, Exty, que conecta pacientes, médicos y farmacias en un mismo flujo digital integrado. La plataforma permite tener teleconsultas con médicos matriculados, pedir recetas y envío de medicamentos de forma gratuita.

La plataforma digital Exty busca transformar este sector históricamente analógico, permitiendo gestionar recetas, comparar precios de medicamentos por principio activo -la droga del medicamento-, coordinar consultas online, hacer seguimiento de tratamientos y recibir a domicilio los medicamentos. Todo desde un solo lugar y sin salir de casa.

“La comodidad y la simplificación también son salud. El principal perjudicado del sistema actual es el paciente, que enfrenta más problemas administrativos que médicos. Exty viene a resolver exactamente eso: devolverle al paciente el control de su tiempo y su salud, sin fricciones”, señaló Guido Stefani, fundador y CEO de Extendeal. Stefani ya había digitalizado hace unos años el canal mayorista farmacéutico con Extendeal, plataforma que opera en Argentina, México y Colombia, con más de 3.000 farmacias.

Guido Stefani, fundador y CEO de Extendeal.

El público de Exty es el de mujeres de 18 a 40 años que consumen pastillas anticonceptivas y poseen cobertura médica, pacientes crónicos y usuarios que demandan consultas médicas online y medicamentos con envíos gratuitos a domicilio.

Stefani expresó que “sólo en la ciudad de Buenos Aires hay más de 400.000 mujeres que consumen anticonceptivos orales. La meta es captar el 10% de ese segmento en los primeros tres meses y convertir al 1% en suscriptor de planes de seguimiento. Además, la compañía proyecta escalar volumen hasta superar el millón de recetas mensuales en 2026 incluyendo otros tratamientos, una métrica clave para alcanzar economías de escala”.

Hoy ya forman parte obras sociales como OSDE, Swiss Medical, Medicus, PAMI, y cuenta con médicos matriculados que brindan atención remota de especialidades como los médicos clínicos, ginecólogos, y pediatras, entre otros. Además, sumó a la plataforma farmacias habilitadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tiene como objetivo sumar nuevos actores del ecosistema de salud dentro de los próximos meses.

“Exty representa el desembarco directo al consumidor sobre una infraestructura tecnológica ya validada en el canal mayorista. La estrategia no es crear un simple e-commerce de medicamentos, sino integrar toda la cadena: farmacias, médicos y pacientes en un mismo flujo digital. Buscamos eliminar la fricción, no solo el trámite, para que el acceso a los medicamentos sea un flujo continuo, sin trabas. Al quitar los obstáculos devolvemos a la gente la libertad de elegir qué comprar y el control real de su tiempo.” Y agregó: “buscamos que conseguir las medicinas sea una experiencia extremadamente cuidada pero sin obstáculos, asegurando que cada medicamento llegue a su destino a través de procesos eficientes, simples y ágiles”.

La plataforma es fácil de usar y permite recibir los medicamentos a domicilio.

La inteligencia artificial que “traduce” recetas médicas

Uno de los diferenciales tecnológicos de Exty es el uso de inteligencia artificial para interpretar recetas médicas, identificar el principio activo y mostrar al paciente todas las alternativas disponibles con sus precios, comparando entre distintas marcas y laboratorios al instante. En la práctica, la plataforma funciona como un “traductor” de recetas médicas que ayuda a los pacientes a encontrar la mejor opción para su tratamiento.

La IA también asiste en el seguimiento de tratamientos -muchos de ellos crónicos o recurrentes- recordando al paciente cuándo debe continuar su medicación y facilitando la gestión de consultas médicas dentro de la plataforma.

El sistema fue entrenado para reconocer distintos estilos de escritura médica, automatizando procesos que históricamente dependían de carga manual. Esto no solo simplifica la experiencia del paciente, sino que permite escalar el acceso a medicamentos y servicios de salud de forma más eficiente.

Expansión regional y estrategia a tres años

La hoja de ruta contempla consolidar el modelo en la ciudad de Buenos Aires y luego expandirse a otras provincias que se adhieran al nuevo marco normativo. A nivel regional, la estrategia es replicar el esquema en Latinoamérica, aprovechando la presencia previa de Extendeal en el canal mayorista farmacéutico ya que cuenta actualmente con oficinas en Argentina, México y Colombia.

A tres años, la visión es evolucionar desde la transacción puntual hacia una plataforma integral de salud preventiva, combinando farmacia híbrida (física + digital), consultas médicas, historial clínico digital y herramientas predictivas.

En un sector tradicionalmente conservador, la apuesta es construir infraestructura tecnológica sobre reglas existentes, no desintermediar. En un contexto de inflación, presión sobre el gasto en salud y crecimiento del e-commerce, el negocio de la salud digital se posiciona como uno de los verticales con mayor potencial dentro del ecosistema healthtech en Argentina.