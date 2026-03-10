Nike invierte u$s 1,5 millones y re abre su icónica tienda

Southbay, distribuidor oficial de Nike en Argentina y Uruguay, anunció la reapertura de su tienda más grande del país, bajo el nuevo concepto global Nike Rise 2.0, que llega por primera vez a la Argentina, y una inversión de u$s 1,5 millones para los 1.500 m² del local.

La tienda de Nike es la de Alto Palermo y la marca lo definió como el principal punto de contacto físico de Nike en la Argentina y uno de los más importantes de Sudamérica. En ese marco, su renovación marca el kickoff del año para la marca en el mercado local, con una propuesta que integra innovación, experiencia y comunidad.

Rise 2.0: una nueva evolución del retail deportivo

El local totalmente renovado de Nike, en Alto Palermo

"El concepto Rise 2.0 redefine la experiencia en tienda a partir de un formato más dinámico e intuitivo, donde cada categoría, Running, Fútbol, Training, Sportswear, Kids y Jordan, se expresa en su máxima dimensión", explicaron desde Nike. Y continuaron: "En línea con esta evolución, la planta baja incorpora un Jordan Destination, un espacio exclusivo dedicado a la marca que profundiza su conexión con la cultura sneaker y el lifestyle urbano. El nuevo diseño prioriza la interacción directa con el producto, mejora la circulación y facilita una experiencia más autónoma para el consumidor. Además, la tienda integra activos visuales con atletas argentinos de proyección internacional y murales de artistas locales, consolidando un cruce entre deporte y cultura que forma parte del ADN de la marca".

Omnicanalidad y expansión regional

La reapertura de Alto Palermo se inscribe en la estrategia omnicanal de Southbay, que opera 18 tiendas propias entre Argentina y Uruguay y gestiona las plataformas de ecommerce nike.com.ar y nike.com.uy.

Con más de 700 empleados en Argentina y Uruguay, Southbay "continúa invirtiendo en infraestructura, talento y experiencia de marca, consolidando una operación regional que integra retail físico, comercio electrónico y comunidad bajo una misma visión estratégica".

“Seguimos apostando por la Argentina con inversión, innovación y una visión de largo plazo. Alto Palermo es nuestra tienda insignia en el país y un punto estratégico dentro de nuestra operación regional. Esta reapertura eleva la experiencia del consumidor y refleja cómo entendemos hoy el retail deportivo: integrado, omnicanal y centrado en la comunidad”, expresó Eduardo Pasman, director Comercial de Southbay para Argentina y Uruguay.

"El local refleja hoy el retail deportivo: integrado, omnicanal y centrado en la comunidad”, expresó Eduardo Pasman, director Comercial de Southbay para Argentina y Uruguay.

“Estamos muy entusiasmados con la reapertura de Nike en Alto Palermo; una marca que desde hace más de 15 años nos acompaña construyendo espacios de encuentro para los amantes del deporte y los clientes que buscan productos exclusivos de primera calidad. Con la reapertura de esta tienda, damos un paso clave en la consolidación del proceso de transformación del centro comercial, fortaleciendo nuestra propuesta y acompañando a las grandes marcas que eligen Alto Palermo como el destino ideal para sus tiendas insignia" cerró Florencia Cortés, Center Manager de Alto Palermo.

Con esta reapertura, Southbay reafirma su compromiso con el mercado argentino y consolida su presencia en uno de los territorios más relevantes de la región.