Universal Traslados, empresa argentina especializada en traslados ejecutivos, corporativos y diplomáticos, dio a conocer los resultados de sus previsiones para este 2026. En el documento, la compañía proyecta un crecimiento del 25% para este año, apalancado en tecnología, profesionalización de sus servicios y una estrategia clara de expansión nacional y regional. “Creemos que el futuro no es humano o artificial, sino humano potenciando lo artificial. La tecnología es una aliada para hacer más preciso, personalizado y confiable un servicio que siempre se distinguió por su cercanía y calidad”, señala Mariano Boniface, Director de Universal Traslados.

En esa línea, la firma avanza en un reposicionamiento integral de su propuesta de valor, ampliando su portfolio de productos y servicios. Su flota premium incluye vehículos último modelo Mercedes-Benz linea E, Toyota Corolla Híbrido, Toyota Corolla Cross, SUV Toyota SW4 y Minivans Toyota Hiace Wagon. Solo durante 2025 se sumaron nuevas unidades Mercedes-Benz línea E450 y Toyota Hiace, acompañando el crecimiento sostenido de la operación. La transición hacia la electromovilidad constituye otro de los pilares estratégicos. Actualmente, Universal cuenta con unidades híbridas y proyecta la incorporación de vehículos 100% eléctricos en el corto plazo.

Universal Traslados, la empresa familiar que pasó de un Ford Fairlane a una flota de 200 autos

En paralelo, la empresa prevé inversiones por más de US$ 750.000 destinadas a la renovación de flota, infraestructura y tecnología. Actualmente, Universal Traslados tiene presencia operativa en ciudades clave como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Bariloche, Calafate, Ushuaia, Paraná, Corrientes, Iguazú y Salta; y continúa expandiendo su red a través de alianzas estratégicas con partners internacionales, lo que le permite brindar servicios en las principales ciudades de Chile, Brasil, Uruguay, México y Estados Unidos.

Entre sus principales clientes se destacan compañías como Pan American Energy, Pluspetrol, Chevron, Coca-Cola, Amazon, ExxonMobil, Johnson & Johnson, Hotel Park Hyatt, Hotel Intercontinental, Recoleta Grand Hotel, Shell, Pfizer, Scania, Bridgestone, Starbucks, McDonald’s, Laboratorio Bagó y Adidas, entre otras.

RM