Iberia elevará a Buenos Aires a 23 frecuencias semanales a mediados de 2026

Iberia prevé un verano europeo con cifras récord en sus vuelos con América Latina. Desde la aerolínea española informaron que el número de plazas disponibles alcanzará las 3.354.159, esto supone un crecimiento del 7,6% respecto a la temporada estival anterior. América Latina y Europa estarán unidos cada semana con hasta 366 vuelos.

Este aumento de plazas se concentra en mercados clave, como Argentina, donde durante los meses de junio, julio y agosto la operativa a la capital del país se elevará hasta 23 frecuencias semanales, frente a las 21 actuales, por lo que se convertirá en el primer destino de largo radio de la compañía en superar los tres vuelos diarios. Solo en la ruta con Buenos Aires, Iberia ofertará 456.000 plazas, un 12 % más que el verano pasado, consolidando a la capital argentina como el destino con mayor número de frecuencias de la aerolínea en América Latina.

Juan Cierco: “La apuesta de Iberia por Argentina es absoluta”

México también registrará un incremento de capacidad gracias a la apertura de una nueva ruta en el país. A partir del 2 de junio, Iberia comenzará a operar vuelos directos entre Madrid y Monterrey, con tres frecuencias semanales, lo que se traduce en 36.288 plazas durante la temporada de verano.

Este importante crecimiento se extiende igualmente a Brasil, donde la reciente incorporación de las rutas a Recife y Fortaleza, junto con el refuerzo de la operativa en Río de Janeiro, permitirá ofrecer cerca de 400.000 plazas, un 15 % más que en el verano anterior.

Por su parte, República Dominicana también verá reforzada su conectividad de manera relevante, pues durante la temporada de verano europeo el destino contará con entre 10 y 11 frecuencias semanales, superior a las 7-8 frecuencias semanales que se operaron en 2025. Esto hará que la capacidad de asientos presente un alza superior al 21 %.

La conectividad entre Puerto Rico y Europa también se incrementa en esta temporada de verano, al pasar de entre 7 y 9 frecuencias semanales que se operaron en 2025, a 10-12 frecuencias semanales que se vuelan este año.

Por último, la conexión entre Santiago de Chile y Madrid presenta un alza en su capacidad de asientos para la temporada de verano, gracias al aumento de frecuencias que esta ruta ha tenido en el último año hasta las 12 actuales, es decir, dos vuelos diarios cinco días de la semana. De esta forma, Iberia tiene casi 240.000 asientos entre ambas ciudades, un 7 % más que en la misma temporada del año anterior.

