Verano 2026: Ocupación récord para la segunda quincena en Pinamar y Cariló

Comienza la segunda quincena de enero con números que confirman el bueno momento de la temporada de verano en la Costa Atlántica. Desde el sector hotelero informan una ocupación superior al 90% en Pinamar y Cariló, mejorando los registros de la primera mitad del mes y de la temporada pasada.

Operadores turísticos, gastronómicos y balnearios coinciden en un escenario de alta demanda, acompañado por un cambio en el perfil del turista, que prioriza experiencias de calidad, servicios integrales y propuestas diferenciales.

Dos marcas argentinas se unen este verano para lanzar el producto de la temporada

Ocupación: una quincena fuerte que consolida la temporada

María Zitelli, directora Ejecutiva de Green Sea Apart Hotel en Pinamar, señaló que la proyección de ocupación para esta segunda quincena superó las expectativas iniciales. “Estamos por encima del 90% de ocupación, prácticamente completos. A partir del 15 o 16 de enero tenemos casi la totalidad del hotel reservado; quedan disponibles solo algunos departamentos de un dormitorio por dos o tres noches. La segunda quincena, que es la más fuerte de la temporada en Pinamar, está completa”.

En Cariló, el mercado inmobiliario también refleja un panorama alentador. Stella Vignau, de Stella Vignau Inmobiliaria Integral resume el pulso de la temporada. “La segunda quincena la va a romper. Fue una temporada que no se veía venir tan buena, que se fue armando con el correr de las semanas. Hubo un arranque muy fuerte en las Fiestas, luego una leve baja, y ahora volvió a tomar impulso. Hoy ya no se puede especular como antes: los nuevos inquilinos reservan con menos anticipación, pero los que aman Cariló repiten año tras año”.

Mastellone Hnos. vuelve a la Costa Atlántica con su campaña “El Desayuno no se Toma Vacaciones”

En el rubro gastronómico, el movimiento acompaña ese crecimiento. Juan Ignacio de Tomaso, gerente, y Eugenio Tomás, encargados de los locales de Lucciano’s en Pinamar y Cariló, anticiparonn una demanda superior tanto a la temporada pasada como a la primera quincena de enero. “Estamos manejando indicadores muy positivos. En los días de playa, la venta se concentra especialmente por la noche, con mucho público después de la cena, mientras que cuando el clima no acompaña se incrementa el consumo por la tarde, con turistas recorriendo los centros comerciales. Es una tendencia que venimos observando desde mediados de año”.

Por su parte, Walter Zenobi, socio de RADA BEACH, declaró: “El año empezó muy bien, con una alta afluencia desde los primeros días de enero. Incluso con un clima inestable el primer fin de semana, el movimiento en la playa fue fuerte y eso impactó positivamente en las reservas”

Además, destacó que el consumo se mantiene activo, aunque con un visitante más cuidadoso. “No vemos un consumo retraído, pero sí un turista más exigente, que compara y valora las propuestas diferenciales. Hoy el verdadero diferencial está en la calidad de la experiencia, y en eso trabajamos durante todo el año: invertimos en infraestructura, sumamos servicios y renovamos nuestra propuesta gastronómica y de playa”.

Descuentos en combustibles con apps: cómo acceder al beneficio en verano 2026

Perfil del turista en la segunda quincena

El comportamiento del visitante en Pinamar y Cariló confirma un cambio que se viene consolidando en las últimas temporadas: menos improvisación, estadías más pensadas y una fuerte fidelidad al destino, especialmente en los públicos históricos de la zona.

Desde el mercado inmobiliario, Stella Vignau describió un escenario donde conviven la repetición y la decisión de último momento. “Los que aman Cariló repiten año tras año, y en esos casos tenemos todas las casas reservadas para enero completo. Los nuevos inquilinos, en cambio, no reservan con mucha anticipación y en hotelería suelen optar por estadías de una semana. También hay que considerar que creció mucho el número de propietarios: personas que se mudaron de forma permanente o que construyeron su casa. Esos ya no alquilan, pero siguen viniendo, y eso se refleja claramente en las playas llenas, especialmente en los días de calor”.

En el sector hotelero, Zitelli observa una segmentación cada vez más clara del público según el momento de la temporada. “En diciembre y la primera quincena de enero recibimos principalmente familias con chicos pequeños o adultos mayores, que buscan tranquilidad. En la segunda quincena llegan familias con chicos preadolescentes y adolescentes, donde la ubicación cerca del centro es clave para que puedan moverse con mayor autonomía, lo que también les da tranquilidad a los padres”.

Más allá de los números de ocupación, la temporada 2026 muestra una clara orientación hacia experiencias integrales. En esta búsqueda de equilibrio también se refleja en las actividades elegidas por los turistas. Hay una mayor elección de caminatas por la playa, running, yoga frente al mar y deportes recreativos. “La gastronomía sigue siendo un eje central de la experiencia turística, con alta demanda de restaurantes al atardecer, propuestas de identidad local y opciones más saludables”.

Así, la segunda quincena de enero consolida una temporada marcada no solo por la ocupación, sino por un turismo que prioriza calidad, bienestar y experiencias memorables, con Pinamar y Cariló reafirmándose como destinos elegidos para vivir el verano de una manera más consciente y planificada.

RM