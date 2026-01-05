Dos marcas argentinas se unen este verano para lanzar el producto de la temporada

Mostaza se une a Bresh en la temporada de verano 2026 para lanzar una línea exclusiva de postres. Bajo el claim “Los postres más lindos del mundo”, la alianza presenta cuatro opciones que combinan helado soft, frutilla y salsa de frutos del bosque:

Cono Bresh : helado soft combinado de frutilla y americana.

Sundae Bresh : helado soft mix frutilla con salsa de frutos del bosque.

Twist Bresh : helado soft de frutilla con salsa de frutos del bosque y chocolate blanco Milka.

Milkshake Bresh: batido de frutilla con salsa de frutos del bosque, servido en un vaso Bresh creado en exclusiva por Mostaza.

Los helados ya están disponibles en casi todos los locales de la cadena en el país.

Este lanzamiento responde a una tendencia clara en las preferencias del público. Según una encuesta realizada a más de 250 personas, el helado de frutilla se posiciona como el sabor más elegido, incluso por encima de clásicos como el dulce de leche, la americana y otros sabores tradicionales. Este cambio en el consumo evidencia una mayor inclinación por opciones frescas, frutales y livianas, especialmente vinculadas al disfrute del verano.

La experiencia también se extiende a dos de los eventos más esperados del verano. Mostaza estuvo presente el 27 de diciembre en GEBA, y lo hará también el 23 de enero en MUTE, Mar del Plata, llevando los nuevos postres con su foodtruck directamente al corazón de la fiesta.

Mostaza presente en la Costa Atlántica

Al igual que en la temporada 2025, la cadena de comida rápida cuenta con un foodtruck en Pinamar. El mismo funcionará hasta finales del verano en la esquina de Av. Bunge y Del Libertador, donde también se pueden conseguir los postres Bresh.

En las próximas semanas, la propuesta se amplía con la instalación de una isla exclusiva de postres en el mismo punto, reforzando la experiencia de verano para locales y turistas.

