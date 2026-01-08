Vacaciones 2026: ¿cómo desconectar del trabajo y la tecnología?

Después de un largo año de trabajo y exigencias llega el momento de bajar las revoluciones y encontrar el equilibrio. Las responsabilidades, el estrés y la hiperconectividad dificultan que muchas personas se desconecten verdaderamente del trabajo, incluso fuera del horario laboral, por ese motivo, las vacaciones representan una oportunidad central para recargar energía, mejorar la salud mental y potenciar la creatividad a la hora de volver a las actividades diarias y enfrentar el nuevo año

El solo hecho de desconectar de las responsabilidades y del ritmo acelerado propio de la rutina laboral genera un impacto tremendamente positivo en nuestra salud y bienestar. Si además se logra desconectar de las pantallas y dejar de estar pendientes de las redes y las notificaciones, las posibilidades de conseguir un verdadero descanso reparador que nos permita reconectar con nosotros mismos son mucho más altas.

8 claves para desconectar del trabajo

Expertos de Randstad brindaron 8 recomendaciones para maximizar los beneficios del descanso vacacional, desconectar del trabajo y disfrutar del tiempo de ocio.

1. Organizá tus vacaciones con tiempo: fijá fechas claras y comunicalas a tu equipo con antelación para garantizar que puedas liberarte de las responsabilidades.

2. Silenciá notificaciones y correos: configurá respuestas automáticas en tu correo y reducí el acceso a aplicaciones laborales fijando horarios específicos para chequear si hay alguna urgencia.

3. Fijá límites digitales: durante tus vacaciones dedicá momentos específicos para chequear el teléfono y buscá tener más tiempo de actividades sin pantallas.

4. Delegá con anticipación: asegurate que tus tareas y responsabilidades estén cubiertas antes de salir de vacaciones, para que nada interrumpa tu descanso.

5. Enfocá tu atención en el presente: practicá ejercicios simples de meditación o de atención plena para conectar con el aquí y ahora y evitar que tu cabeza te lleve de vuelta al trabajo.

6. Reforzá el contacto con la naturaleza. Tanto si viajás, como si te quedás en tu ciudad, siempre hay lugares con mucha naturaleza para poder relajarte y conectar con el entorno.

7. Desenchufá dispositivos fuera de horario: poné el celular en modo avión o apagalo durante momentos de esparcimiento así nada interrumpe tu descanso y disfrute.

8. Explorá nuevas experiencias: aprovechá las vacaciones para realizar actividades diferentes a las de tus rutinas habituales para renovar tu energía y encontrar nuevas cosas que disfrutar.

Estas prácticas pueden ayudarte a consolidar un descanso más profundo y prolongado y a identificar las cosas que te hacen bien para sostenerlas, en la medida de lo posible, durante todo el año.

