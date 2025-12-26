Riviera Nayarit, el destino más exclusivo de México: playas, resorts de lujo y cultura ancestral

Enclavada entre el Océano Pacífico y la Sierra Madre Occidental, la Riviera Nayarit se impone como uno de los destinos más exclusivos y visitados de México. La perla del lugar es la zona de Nuevo Nayarit, en Bahía de las Banderas, a sólo 20 minutos en auto del aeropuerto de Puerto Vallarta. Su riqueza histórica, cultural y gastronómica lo convierten en una parada obligatoria para quienes visiten el centro-oeste del país norteamericano.

Algunos de los principales puntos de interés son: Tatéi Haramara, una zona sagrada en el municipio de San Blas, reverenciado como “Nuestra Madre, el Mar” y Haramara, una piedra ancestral la cual el pueblo wixárika (huichol) creían que fue el primer objeto sólido sobre la tierra, dando vida a las aguas del mundo y nutriéndola en todas sus formas.

En cuanto a la gastronomía, se destaca por su pescado zarandeado, que combina mangle, verduras y proteína marina; el chicharrón de pescado; el Tlaxtihuilli, un caldo preparado a base de mariscos con maíz y camarones; el "puerco echado" (carne de cerdo) y el tejuino, una bebida ancestral espesa a base de maíz que se acompaña con bicarbonato y limón.

Además, desde Nuevo Nayarit los visitantes pueden dirigirse al norte para visitar otros puntos turísticos importantes como Bucerías, Punta de Mita, Sayulita, Rincón de Guayabitos y, el ya mencionado, San Blas.

El destino turístico que es tendencia entre los argentinos: por qué lo eligen y cuáles son las ofertas que lo impulsan

Qué hacer en la Riviera Nayarit

Quienes visiten Nuevo Nayarit podrán contar con una importante variedad de propuestas. En la Bahía de Banderas, por ejemplo, los turistas podrán ver cada invierno, las ballenas jorobadas que llegan allí para dar a luz. Otra opción es explorar los numerosos y pintorescos pueblos costeros. Allí, las clásicas artesanías con mostacillas realizadas por los huicholes son los souvenirs más requeridos por los turistas.

Uno de los recomendados es Ixtlán del Río, donde se encuentra una de las zonas arqueológicas más importantes de la región, Los Toriles. Otro es Puerto Balleto (conocido como "el Alcatraz de México"), en la Isla de María Madre, que fue la cárcel más famosa del país, destinada a delincuentes peligrosos.

El auge de las experiencias "solo adultos" en el Caribe

Las opciones de actividades incluyen numerosos deportes de playa, senderismo, golf, buceo, pesca y surf. La oferta prevé también nadar con delfines y leones marinos, observar aves y realizar excursiones por la naturaleza (donde se destaca el programa de liberación de tortugas marinas).

Para aquellos que, además de playas paradisíacas quieran disfrutar de la montaña, el lugar indicado es la Sierra del Nayar, en donde se asientan importantes grupos originarios que habitan la región: Wixaritari (o Huicholes), Mexicaneros y Coras.

Por último, quienes prefieran hacer una vida tranquila de hotel, existe la posibilidad de alojarse resorts con modalidad todo incluido en cercanías del Aeropuerto de Puerto Vallarta.