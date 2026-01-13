El turismo emisivo creció 43% en 2025: los destinos elegidos por los argentinos

En 2025, el turismo argentino estuvo marcado por contrastes que reflejan tanto la resiliencia del mercado interno como la creciente apertura hacia destinos internacionales. Mientras las escapadas y fines de semana largos mantuvieron en movimiento a miles de viajeros dentro del país, el gasto se mostró más moderado, en línea con un contexto económico desafiante. Al mismo tiempo, las salidas al exterior crecieron con fuerza, impulsadas por factores de competitividad y oportunidades cambiarias.

Según datos del Indec, entre enero y noviembre de 2025 salieron del país 17.561.100 personas, lo que implicó un crecimiento del 43,3% respecto al mismo período del año anterior. En contraste, el turismo receptivo mostró un retroceso, con 7.887.800 extranjeros que llegaron a la Argentina, una caída del 20,9% frente a 2024.

Este escenario configuró un año de reacomodamiento para el sector, donde el turismo receptivo enfrentó dificultades para recuperar niveles previos, pero el turismo nacional jugó un rol clave en sostener la actividad. Según Juan Manuel Arrias Camps, CCO de la plataforma de viajes y entretenimiento Atrápalo, “el sector atravesó un año de reacomodamiento, con desafíos para el turismo receptivo y el turismo nacional jugó un rol clave para sostener la actividad”.

PIX, tarjeta o efectivo: ¿Cómo elegir la mejor opción de pago en Brasil?

Los destinos preferidos de los viajeros

En el plano internacional, Brasil lideró las preferencias con Río de Janeiro, Búzios y Florianópolis como ciudades más demandadas. El Caribe también mostró sorpresas: Aruba emergió como tendencia destacada, acompañada por Cancún y un abanico de destinos que incluyó Curazao, Antigua, Anguila, Bahamas, Belice, el Caribe colombiano, Costa Rica y Cuba.

Europa reafirmó su atractivo con un crecimiento del 100% en las rutas hacia Madrid y Barcelona, consolidándose como las favoritas del público argentino. Australia, por su parte, sorprendió con un incremento de ventas del 420%, lo que evidencia un interés creciente por destinos lejanos y experiencias únicas.

Entre los destinos nacionales más elegidos se destacaron Buenos Aires, Bariloche, Iguazú, Salta, Mendoza y Córdoba, que se consolidaron como favoritos del público. Sin embargo, el mayor crecimiento porcentual se observó en Santa Fe, Rosario y Córdoba.

Crece el turismo MICE en Argentina

Los productos más vendidos en 2025 fueron los vuelos, seguidos por los hoteles y los paquetes turísticos. Este orden refleja la prioridad de los viajeros por asegurar la movilidad, complementada con alojamiento y experiencias integrales que mantuvieron un buen nivel de ventas durante todo el año.

De cara a 2026, las proyecciones apuntan a un turismo cada vez más digitalizado y segmentado, con viajeros que buscarán experiencias personalizadas y sostenibles. Se espera que el turismo interno continúe siendo un sostén clave, potenciado por escapadas cortas y destinos emergentes, mientras que el emisivo mantendrá su dinamismo gracias a la competitividad de ciertos mercados internacionales.

RM