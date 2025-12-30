Los clientes de Galicia ya pueden pagar con QR Pix en Brasil a través de la app del banco. Para ello solo hay que usar el botón QR de siempre y pagar todas las compras en comercios que acepten Pix. La operatoria es 100% digital y se realiza desde la aplicación del banco, sin intermediarios ni pasos adicionales.

“Con esta funcionalidad buscamos facilitar la experiencia de pago de nuestros clientes cuando viajan al exterior, ofreciendo una solución simple, integrada y alineada con los medios de pago más utilizados en cada destino.”, destacó Pedro Piñeiroa, Gerente de Medios de Pagos en Galicia.

PIX, tarjeta o efectivo: ¿Cómo elegir la mejor opción de pago en Brasil?

¿Cómo funciona Pix en la app de Galicia?

Abrí la App Galicia.

Escaneá el QR Pix en el comercio.

Confirmá el pago y listo.

El lanzamiento se da en el marco de la temporada alta de viajes a Brasil y forma parte de la estrategia del banco de incorporar soluciones financieras digitales adaptadas a los hábitos de consumo regionales, especialmente en destinos turísticos.

RM