Descuentos en combustibles con apps: cómo acceder al beneficio en verano 2026

En el marco de una estrategia que busca incentivar los pagos digitales y aliviar el gasto cotidiano, a partir del viernes 26 de diciembre de 2025 y hasta el 27 de febrero de 2026, quienes utilicen la aplicación Puma Pris para pagar combustible obtendrán un 10% de descuento en las variedades Super, Premium e Ion Diesel.

El beneficio se suma a los descuentos ya vigentes los días miércoles, ampliando así las oportunidades de ahorro a lo largo de la semana. La iniciativa forma parte de una tendencia creciente en el sector energético, donde las compañías incorporan herramientas digitales para facilitar el pago, fidelizar clientes y ofrecer promociones personalizadas. En un contexto de consumo ajustado, este tipo de propuestas gana relevancia entre los usuarios habituales de estaciones de servicio.

Además de los descuentos inmediatos, las operaciones realizadas mediante la app permiten acumular puntos que luego pueden canjearse por beneficios adicionales, con topes que alcanzan los $20.000 en descuentos, según informó la compañía.

“Los Miércoles Puma Pris ya son una propuesta instalada y valorada por nuestros clientes. Con esta nueva iniciativa de los viernes, buscamos ampliar las oportunidades de ahorro y estar aún más presentes en la rutina de consumo de quienes eligen nuestras estaciones durante el verano”, señaló Lucas Smart, gerente de Marketing de Puma Energy Argentina.

De esta manera, los pagos digitales continúan consolidándose como una herramienta clave en la experiencia de carga de combustible, combinando tecnología, ahorro y programas de beneficios en un sector atravesado por la necesidad de optimizar el gasto diario.