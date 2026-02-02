Viajar puede ser una experiencia agotadora, pero las innovaciones recientes están cambiando este escenario para mejor. Justamente, una de esas innovaciones se da con la alianza entre Infobip y Virgin Atlantic.

Las compañías implementaron una solución para realizar el check-in online desde WhatsApp antes de llegar al aeropuerto. Para ello, Infobip envía a los pasajeros un mensaje de WhatsApp con un enlace directo a la app o al sitio web de Virgin Atlantic. En los casos en que el usuario no pueda ser contactado por WhatsApp, el sistema cambia automáticamente a SMS, garantizando el mayor alcance posible. Este enfoque automatizado motiva a los pasajeros a completar el check-in antes de arribar, ayudando a reducir la congestión y los tiempos de espera en los mostradores. Una vez finalizado el proceso, los viajeros reciben información adicional de utilidad —como el número de terminal y la zona— también vía WhatsApp.

El turismo emisivo creció 43% en 2025: los destinos elegidos por los argentinos

El objetivo principal de la iniciativa es aumentar la cantidad de pasajeros que realizan el check-in online antes de llegar al aeropuerto. La solución ya arrojó resultados concretos: desde la implementación del sistema de mensajería de Infobip, Virgin Atlantic reporta un incremento del 11% en las tasas de check-in online. Entre las funcionalidades clave se destacan la segmentación de mensajes, los recordatorios automatizados y sólidos mecanismos de entrega.

“Estamos encantados de ver estos resultados de nuestra alianza con Infobip. Brindar a nuestros pasajeros notificaciones convenientes y en tiempo real a través de WhatsApp no solo mejora la experiencia del cliente, sino que también optimiza nuestras operaciones en el aeropuerto. Esta iniciativa forma parte de nuestro compromiso más amplio con el uso de tecnología inteligente, centrada en el pasajero, para mejorar cada etapa del viaje”, afirmó Simon Langthorne, Head of CRM de Virgin Atlantic.

Crece el turismo MICE en Argentina

Grandes oportunidades para los aeropuertos de América Latina

El uso de WhatsApp es especialmente relevante en América Latina. Su adopción supera el 90% en países como México, Brasil, Argentina, Colombia y Perú, lo que lo convierte en el canal natural para comunicaciones críticas vinculadas a los viajes. Este cambio en el comportamiento de los usuarios abre la puerta para que aerolíneas de toda la región implementen recordatorios proactivos y automatización inteligente, de modo que los procesos comiencen incluso antes de que los pasajeros lleguen al aeropuerto.

En Argentina, la necesidad de aliviar la congestión es igualmente evidente. De acuerdo con Aeropuertos Argentina, más de 41 millones de pasajeros transitaron por el sistema aeroportuario nacional en 2025. El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza) y el Aeroparque Jorge Newbery concentran una parte sustancial de ese tráfico. Solo Aeroparque movilizó aproximadamente 15 millones de pasajeros durante el año, mientras que Ezeiza superó los 12 millones. A esto se suma el crecimiento de aeropuertos regionales como Córdoba, Mendoza, Bariloche e Iguazú, que registraron aumentos sostenidos en las operaciones domésticas y regionales.

En este contexto, las soluciones de mensajería inteligente vía WhatsApp y SMS permiten anticipar procesos, incrementar la adopción del check-in online y mejorar la experiencia del pasajero en América Latina durante la temporada alta de vacaciones 2026, reduciendo tiempos de espera y optimizando la operación en los aeropuertos más congestionados

RM