Estafas en vacaciones: guía legal y preventiva para el viajero argentino

Las vacaciones representan para la mayoría de los argentinos un momento de descanso y disfrute. Sin embargo, en los últimos años nos encontramos frente a un aumento exponencial de estafas dirigidas específicamente a viajeros, que operan desde diversos puntos de la cadena turística: desde la reserva inicial del alojamiento hasta los pagos de servicios adicionales.

.Tipos de estafas en vacaciones

1. Reservas fraudulentas en alojamientos: una de las estafas más comunes comienza mucho antes de que el viajero llegue a destino. El mecanismo es simple pero efectivo: plataformas clonadas de sitios como Booking.com, Airbnb, u otros sitios turísticos capturan los datos personales y bancarios del usuario sin que este último advierta que está navegando en un sitio falso.

El criminal crea un dominio casi idéntico al original (por ejemplo, "booking-argentina.com.ar" en lugar de "booking.com"), con un diseño que reproduce fielmente el sitio legítimo. La víctima realiza la reserva, efectúa el pago, y recibe un comprobante aparentemente válido. Cuando llega a la fecha de viaje y se presenta en el hotel, y descubre que la reserva nunca fue realizada.

2. Clonación y fraude con tarjetas de crédito: la clonación de tarjetas de crédito durante transacciones turísticas constituye otro fenómeno delictivo de magnitud considerable. Existen varios escenarios: la víctima utiliza su tarjeta en un comercio comprometido (restaurant, tienda de souvenirs, estación de servicio), donde un empleado cómplice copia los datos. Alternativamente, durante la reserva en línea, su información es interceptada por software malicioso.

Una vez que el delincuente posee los datos completos de la tarjeta (número, fecha de vencimiento, código CVV, nombre del titular), puede realizar compras en línea sin necesidad de la tarjeta física. En muchos casos, la víctima solo descubre el fraude cuando revisa su extracto bancario días o semanas después.

“Legalmente, esto constituye estafa agravada por el uso de medios electrónicos y potencialmente falsificación de documentos digitales.

Es estos casos es crucial entender que en Argentina, bajo la Ley de Protección al Consumidor, el titular de la tarjeta tiene ciertos derechos respecto de transacciones fraudulentas. Sin embargo, el proceso de recuperación puede ser lento y engorroso, especialmente si el comercio o la entidad emisora no actúan de inmediato” alerta Andrés García Vautrin, Abogado del Estudio García Vautrin Condomí Alcorta & Asoc.

3. Páginas falsas de pasajes aéreos: las estafas con pasajes constituyen un segmento particularmente peligroso porque generan daños múltiples: la víctima pierde dinero, pero también puede verse imposibilitada de viajar si descubre el fraude poco antes del vuelo. Cabe señalar que existen 3 modalidades principales para este punto.

A. Sitios clonados de aerolíneas: se crea una página casi idéntica a la oficial de Aerolíneas Argentinas, LATAM, Flybondi u otra compañía. La víctima "compra" un pasaje, y recibe un confirmación por correo electrónico (enviada por el estafador). Cuando intenta hacer check-in, descubre que la reserva no existe en el sistema real de la aerolínea.

B. Reventa de pasajes no reembolsables: aquí el estafador compra pasajes aéreos con datos bancarios robados o clonados, realizando una primera reventa a un precio ligeramente inferior al oficial. Posteriormente, la aerolínea anula la reserva porque detecta fraude en la transacción original, y el viajero que creyó haber comprado un pasaje válidono tiene nada.

C. Sitios de pseudointermediarios: el delincuente crea un sitio que aparenta ser un agente de viajes o intermediario autorizado. Ofrece pasajes a precios "muy convenientes" y cobra por adelantado. Nunca emite pasaje alguno y desaparece.

4. Fraudes con servicios adicionales: el viajero que ya llegó a destino desea contratar un tour, excursión o traslado. Busca en internet, encuentra un sitio que parece profesional, abona por adelantado (en muchas ocasiones mediante transferencia bancaria internacional), y luego nadie se presenta en el punto de encuentro acordado.

En otras ocasiones, el "servicio" existe pero es radicalmente diferente al ofertado: contrata un tour de lujo por un precio reducido y llega a destino para descubrir un vehículo precario o con un guía sin experiencia. Estos casos bordean la estafa, pero frecuentemente son difíciles de tipificar porque hay un servicio efectivamente prestado, aunque no coincida con lo publicitado.

¿ Cómo evitar estafas en vacaciones?

1) Verificación rigurosa del sitio web y el dominio: antes de realizar cualquier transacción, asegurate que estás en el sitio correcto:

Verificar la URL con extremo cuidado: observar cada detalle del link. Los estafadores utilizan dominios como "booking-ar.com" o "bookings.com.ar" que parecen oficiales pero no lo son. La URL correcta debe ser exactamente "booking.com".

observar cada detalle del link. Los estafadores utilizan dominios como "booking-ar.com" o "bookings.com.ar" que parecen oficiales pero no lo son. La URL correcta debe ser exactamente "booking.com". Buscar el candado de seguridad: en la barra de dirección del navegador, debe aparecer un candado cerrado que indica que la conexión es segura (HTTPS). Si no está, no realizar transacciones.

en la barra de dirección del navegador, debe aparecer un candado cerrado que indica que la conexión es segura (HTTPS). Si no está, no realizar transacciones. Verificar el certificado SSL: hacer clic en el candado es muy importante a los fines de confirmar que el certificado de seguridad está a nombre del sitio legítimo y no vencido.

hacer clic en el candado es muy importante a los fines de confirmar que el certificado de seguridad está a nombre del sitio legítimo y no vencido. Investigar el dominio: herramientas gratuitas como WHOIS o DNSChecker permiten verificar a quién está registrado un dominio y cuándo se registró. Los sitios fraudulentos suelen ser de registro reciente.

herramientas gratuitas como WHOIS o DNSChecker permiten verificar a quién está registrado un dominio y cuándo se registró. Los sitios fraudulentos suelen ser de registro reciente. Utilizar verificadores de reputación de sitios: plataformas como Google Safe Browsing, VirusTotal o URLhaus pueden indicar si un sitio ha sido reportado como malicioso.

Cuando sea posible, acceder a través de aplicaciones oficiales. Las aplicaciones móviles de Booking, Aerolíneas Argentinas, etc., son más seguras que navegadores web.

2. Proteger los datos bancarios y contraseñas: la información financiera es el objetivo principal de los estafadores:

Nunca compartir el número de tarjeta, fecha de vencimiento o CVV por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto. Los comercios y bancos legales nunca solicitarán esta información mediante estos canales.

Los comercios y bancos legales nunca solicitarán esta información mediante estos canales. Utilizar contraseñas únicas y robustas para cada plataforma . Si una plataforma sufre una brecha de seguridad, los estafadores no podrán acceder a las otras cuentas. Se recomienda utilizar un gestor de contraseñas.

. Si una plataforma sufre una brecha de seguridad, los estafadores no podrán acceder a las otras cuentas. Se recomienda utilizar un gestor de contraseñas. Activar la autenticación de dos factores . Tanto en las cuentas bancarias como en plataformas de viaje, esto agrega una capa de seguridad: incluso si alguien obtiene la contraseña, no podrá acceder sin el segundo factor.

. Tanto en las cuentas bancarias como en plataformas de viaje, esto agrega una capa de seguridad: incluso si alguien obtiene la contraseña, no podrá acceder sin el segundo factor. Monitorear constantemente los extractos de gastos . Revisas las cuentas bancarias y de tarjeta cada 2-3 días durante el período de viaje y una o dos semanas después. La detección temprana de fraude es crucial para minimizar daños y facilitar investigaciones.

. Revisas las cuentas bancarias y de tarjeta cada 2-3 días durante el período de viaje y una o dos semanas después. La detección temprana de fraude es crucial para minimizar daños y facilitar investigaciones. Considerar la utilización de tarjetas de débito virtuales o límites de compra reducidos. Algunos bancos argentinos ofrecen tarjetas virtuales con límites de montos para transacciones específicas, reduciendo el riesgo.

3. Utilizar canales de pago seguros y verificables: la forma en que se paga determina en gran medida el nivel de protección legal:

Evitar las transferencias bancarias internacionales para reservas turísticas . Una vez que el dinero ha sido transferido al exterior, es prácticamente irrecuperable. Los estafadores saben esto y frecuentemente insisten en este método de pago.

. Una vez que el dinero ha sido transferido al exterior, es prácticamente irrecuperable. Los estafadores saben esto y frecuentemente insisten en este método de pago. Elegir tarjeta de crédito sobre débito . La tarjeta de crédito ofrece mayores protecciones contra fraude, incluida la posibilidad de realizar contracargos (chargebacks) ante transacciones fraudulentas. El banco actúa como intermediario.

. La tarjeta de crédito ofrece mayores protecciones contra fraude, incluida la posibilidad de realizar contracargos (chargebacks) ante transacciones fraudulentas. El banco actúa como intermediario. Utilizar plataformas de pago de terceros confiables . Paypal, Google Pay, Apple Pay y similares agregan una capa de protección porque no comparte directamente sus datos con el comercio.

. Paypal, Google Pay, Apple Pay y similares agregan una capa de protección porque no comparte directamente sus datos con el comercio. Desconfiar de formas de pago no convencionales . Si un sitio le pide pagar mediante criptomonedas, transferencia directa a cuenta personal, o depósito en efectivo, es prácticamente seguro que se trata de fraude. Los comercios legales utilizan procesadores de pago regulados.

. Si un sitio le pide pagar mediante criptomonedas, transferencia directa a cuenta personal, o depósito en efectivo, es prácticamente seguro que se trata de fraude. Los comercios legales utilizan procesadores de pago regulados. Guardar todos los comprobantes y confirmaciones. Realizar capturas de pantalla, guardar correos de confirmación y números de transacción. Estos serán prueba esencial si debe reclamar después.

4-Investigar y verificar previamente.

Buscar el sitio en redes sociales y reseñas . Si se trata de un hotel, agencia de viajes o servicio legítimo, tendrá presencia en redes sociales establecida (no cuentas recientes), reseñas en TripAdvisor, Google Maps y similares. Los estafadores típicamente no tienen presencia en estas plataformas o cuentas muy nuevas con pocas reseñas.

. Si se trata de un hotel, agencia de viajes o servicio legítimo, tendrá presencia en redes sociales establecida (no cuentas recientes), reseñas en TripAdvisor, Google Maps y similares. Los estafadores típicamente no tienen presencia en estas plataformas o cuentas muy nuevas con pocas reseñas. Verificar teléfonos y correos de contacto . Buscar los datos de contacto oficiales de la empresa en múltiples fuentes independientes. Llamar al número oficial, no al que aparece en el sitio sospechoso, para confirmar que la oferta es legítima.

. Buscar los datos de contacto oficiales de la empresa en múltiples fuentes independientes. Llamar al número oficial, no al que aparece en el sitio sospechoso, para confirmar que la oferta es legítima. Desconfiar de ofertas que parecen "demasiado buenas para ser verdad". Si un vuelo internacional cuesta 30% menos que en otros sitios, es probable que sea fraude. Los estafadores utilizan precios anormalmente bajos como cebo.

Si un vuelo internacional cuesta 30% menos que en otros sitios, es probable que sea fraude. Los estafadores utilizan precios anormalmente bajos como cebo. Consultar a terceros confiables . Antes de realizar transacciones importantes, compartir el enlace con un amigo o familiar. Una persona no emocionalmente involucrada en el viaje puede detectar señales de alerta que se podrían estar pasando por alto.

. Antes de realizar transacciones importantes, compartir el enlace con un amigo o familiar. Una persona no emocionalmente involucrada en el viaje puede detectar señales de alerta que se podrían estar pasando por alto. Verificar acreditaciones. Los hoteles legales están registrados en cámaras de comercio, tienen número de inscripción fiscal (CUIT), y aparecen en directorios turísticos oficiales. Las agencias de viajes están reguladas por la Cámara Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (CAAVT).

Leer términos y condiciones. Los sitios legales tienen políticas claras sobre cancelaciones, cambios y datos personales. Los fraudes frecuentemente tienen términos vagos, contradictorios o inexplicables.

Pasos para la denuncia y recuperación

1. Denunciar inmediatamente al banco y entidad de pago. Si la estafa involucra tarjeta de crédito o débito, notificar a la entidad bancaria dentro de las 24 horas. Muchos bancos tienen una ventana de tiempo específica para impugnar transacciones fraudulentas.

2. Presentar denuncia ante la Policía. Dirigirse a la comisaría más cercana o, si es delito informático, a la Policía Científica. Solicitar copia de la denuncia.

3. Presentar el reclamo ante la Fiscalía. Si se trata de un delito informático, acudir a la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos o a la Fiscalía General correspondiente.

4. Contactar con el organismos de defensa del consumidor. Se puede contactar a la Secretaría de Protección al Consumidor (dependencia nacional) o a los organismos de protección al consumidor provinciales.

5. Reportar a las plataformas legítimas. Si el fraude involucró una página clonada, reportar el sitio a la plataforma oficial siendo clonada. Booking, Aerolíneas Argentinas, etc., tienen procedimientos para reportar sitios fraudulentos.

6. Considerar el asesoramiento legal. Un abogado especializado en delitos informáticos puede orientar respecto de los derechos y posibilidades de recuperación, especialmente en casos de montos significativos.

Las estafas turísticas en Argentina son un fenómeno en expansión que afecta tanto a usuarios ocasionales como a viajeros frecuentes. Los delincuentes operan con sofisticación creciente, utilizando tecnología de punta, psicología del consumidor, y explotando la urgencia inherente al período vacacional.

Sin embargo, la adopción de medidas preventivas relativamente simples puede reducir drásticamente el riesgo. La verificación rigurosa de sitios, la protección de datos sensibles, el uso de canales de pago seguros, e investigación previa son herramientas al alcance de todos.

Desde una perspectiva legal, es importante que las víctimas de estafas turísticas comprendan que tienen derechos y recursos disponibles para denunciar, recuperar dinero en ciertos casos, y contribuir a la investigación de redes criminales. El silencio beneficia únicamente a los estafadores, permitiendo que continúen operando.

Recomiendo que cualquier persona víctima de fraude turístico se comunique con autoridades competentes.

“La información sobre patrones de fraude es valiosa para la investigación penal y puede resultar en el desmantelamiento de operaciones criminales.

Finalmente, la educación del consumidor es fundamental. Un turista informado es un turista seguro, y una comunidad educada en cuestiones de seguridad digital es una comunidad más resiliente frente a la delincuencia electrónica.